"Bares für Rares"-Star Walter Lehnertz: So wurde er zum "80-Euro-Waldi"

Walter "Waldi" Lehnertz in seinem Geschäft in der Eifel. Als Händler bei "Bares für Rares" macht sich der 57-Jährige seit 2013 einen Namen als "80-Euro-Waldi".

Der Spitzname sei zufällig entstanden, erinnerte sich Waldi im Gespräch mit Wolfgang Lippert (72). "Bei einem der ersten Fälle, die wir da so bearbeitet haben, kam einer, der war halt schon bisschen arrogant. Der stellte dann so eine fette Kaminuhr auf die Theke mit so einem Blick: Ja, da habt ihr sowieso kein Geld für. Da komm' ich halt nicht so klar, mit so Leuten", so der Show-Star in seinem Eifeler Dialekt.

Keiner der Händler habe sich in diesem Moment getraut, etwas zu sagen. "Ohne krummen Hintergedanke hab ich dann gesagt, ich fang mal mit 80 Euro an. Da ging aber watt an der Theke los!"

Nicht einmal Moderator Horst Lichter (62) habe sich nach dem Dreh zurückhalten können. "Der kam an und meinte nur: 'Eifler, hast du sie noch alle? Du kannst doch nicht bei'nem 2000-Euro-Teil mit 80 anfangen!" Die Antwort des Händlers: "Na, haste mal geguckt, watt der hier veranstaltet hat!?"

Wann immer die Sympathie in der darauffolgenden Zeit mal nicht so vorhanden war, startete Lehnertz immer mit 80 Euro. Für sein Gebot sei er im Internet regelmäßig zerrissen worden, "aber das macht mir nix." Der Name war geboren.