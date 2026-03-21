Beatrice Egli über schlimmsten Bühnen-Moment: "Ich bin fast im Boden versunken"

Leipzig - 2013 wurde Beatrice Egli (37) bei DSDS entdeckt. Seitdem hat sich die Schlagersängerin einen festen Platz in der Musikbranche erkämpft. Doch nicht immer lief dabei alles glatt, erzählte sie in der MDR-Talkshow " Riverboat ".

Während ihrer über zehnjährigen Karriere hat Beatrice Egli (37) schon einiges erlebt. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Besonders die Live-Auftritte könne man zwar in der Theorie gut durchplanen, in der Praxis sehe es dann aber oft anders aus.

So hat Beatrice bei Outfitwechseln während ihrer Shows meist nur wenige Momente Zeit, um sich komplett umzuziehen - dabei geht regelmäßig auch mal was schief.

"Da passieren Dinge hinter der Bühne, das will man eigentlich gar nicht wissen", erzählte sie Moderatorin Kim Fisher (56).

So hat sich ihre Maskenbildnerin beim Rauchen einmal ausgesperrt und die Sängerin stand beim Umziehen plötzlich alleine da.

Auch wenn solche Dinge eigentlich nicht passieren sollten, "ich finde, die machen auch jeden Abend besonders."

Der größte Schockmoment geschah der Schlagersängerin jedoch während ihrer ersten Tour. Da fiel plötzlich der Ton für geschlagene zehn Minuten aus.

"Ich war so überfordert […] ich bin fast im Boden versunken. Ich fand das damals ganz schlimm, das war mein schlimmster Moment", erinnerte sich Beatrice. Rückblickend kann sie darüber lachen, denn zum Leben gehöre einfach dazu, dass nicht immer alles perfekt läuft.