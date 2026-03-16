Ex-Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers mit intimen Einblicken: "Das darf bei mir nicht ins Bett"

Leipzig - Judith Rakers (50) flimmerte vor einigen Jahren als Moderatorin der " Tagesschau " über die Fernsehbildschirme und berichtete über Nachrichten aus aller Welt. Heute ist ihr Leben etwas ruhiger und grüner. Außerdem hat sie auch eine neue Heimat. Im MDR-" Riverboat " gab sie am Freitagabend Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag.

Judith Rakers (50) lebt seit 2025 auf der Ostseeinsel Rügen und baut dort verschiedenes Obst und Gemüse an. © IMAGO / STAR-MEDIA

Seit Juli 2025 ist die Ostseeinsel Rügen ihr einziger Wohnsitz. Dort lebt sie mit mehreren Tieren und Pflanzen auf einer, wie sie es nennt, "kleinen Farm".

Ob die 50-jährige Unternehmerin einen Partner oder eine Partnerin hat, ist nicht öffentlich bekannt. "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (56) wollte trotzdem wissen, ob Rakers das Bett denn mit einigen Hausbewohnern teilt.

"Nein, die dürfen nicht ins Bett", stellte Rakers schnell im Bezug auf ihre Tiere klar. "Dann würden da zwei Pferde liegen, zwei Katzen, acht Hühner. Man muss ja auch gerecht sein."

"Aber wenn ich dich mal besuchen komme ...?", bohrte Fisher nach. "Du darfst in mein Bett", antwortete die Moderatorin scherzhaft.

Dabei sieht die Lebensrealität der zwei Frauen so verschieden aus.