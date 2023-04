DSDS-Dauergast Menderes im Riverboat über seine Kritiker: "Will mich nicht revanchieren!"

Leipzig - DSDS-Legende Menderes Bagci (38) ist ein Mann mit Geduld. Immer wieder tauchte er mehr oder weniger erfolgreich in den Castings von " Deutschland sucht den Superstar " auf, knapp 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt hat er einen Plattendeal in der Tasche. Im MDR-Riverboat zeigte sich der Langenfelder dankbar über seinen Lebensweg.

Menderes Bagci (38) macht mittlerweile eigene Musik und hat auch ein Plattenlabel gefunden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am 7. April erschien Menderes erstes Album "Sieger der Herzen", auf dem zahlreiche Songs der vergangenen DSDS-Gewinner zu hören sind - vertont von Menderes selbst.



Damit hätte wohl niemand gerechnet, als der unsichere junge Mann mit der kieksenden Stimme 2002 das erste Mal auf der Bildfläche der beliebten Castingshow erschien und mit seiner Michael Jackson-Imitation für bundesweites Schmunzeln sorgte.

Seitdem war der heute 38-Jährige in fast jeder DSDS-Staffel zu sehen, wurde mehr oder weniger aus Mitleid sogar in so manchen Recall weitergelassen. Laut Menderes lohnt es sich, an seinen Träumen dranzubleiben.

"Die Musik sieht jeder und kann sagen: 'Ey, der kann es aber wirklich nicht.' Ich kann aber jedem zeigen: Es kann auch mit der Musik klappen, wenn man nicht die idealen Voraussetzungen dafür hat. Gebt nicht so schnell auf. Ihr erreicht vielleicht euer Ziel nach 10 Jahren immer noch!", machte Menderes auch jenen Mut, die nicht mit einer Goldkehle geboren sind und trotzdem den großen Traum eines Superstars erträumen.