Einzigartige Story: "DSDS"-Urgestein Menderes nach 20 Jahren am Ziel seiner Träume!

2011 gab die Jury dann nach, zückte den gelben Recall-Zettel und schickte ihn in die nächste Runde, ebenso wie 2015 und 2017. Meist spielte dabei aber Mitleid eine größere Rolle als sein Talent. Zum Sprung in die Liveshows oder gar zum Sieg reichte es verständlicherweise nie.

Im Jahr 2002 besuchte der gebürtige Langenfelder das Casting der ersten Staffel und sang den Titel "I Can't Let You Go" von Usher. Die Jury um Poptitan Dieter Bohlen (69) war sich einig: Diese Stimme reicht niemals für professionellen Gesang.

20 Jahre nach seinem ersten TV-Auftritt hat der 38-Jährige nun sein erstes Album unter dem Titel "Sieger der Herzen" veröffentlicht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der RTL-Sendung "Punkt 8" erzählte der 38-Jährige, warum er genau jetzt eine LP rausbringt: "Es ist ein guter, passender Zeitpunkt. Ich meine, wir feiern 20 Jahre DSDS. Die meisten Menschen verbinden mich mit DSDS."

Auf der Platte gibt der Kult-Kandidat die größten Hits der Talentshow zum Besten. Wer erinnert sich nicht an Songs wie "We Have A Dream", "You Drive Me Crazy" oder "Mamacita"?

Menderes hat aber auch vier eigene Songs aufgenommen sowie ein paar Features mit ehemaligen "DSDS"-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Prince Damien (32) oder Anna-Carina Woitschack (30). Auch Hits von Bohlen gibt es zu hören.

Der 69-jährige Musikproduzent soll das musikalische Vermächtnis seines einstigen Schützlings auch bereits mit den Worten kommentiert haben: "Immerhin hast du jetzt genug Titel für dein Live-Programm!"

Die erste Hörprobe gibt es für die Fans bereits seit Donnerstag. Da hatte Menderes das Musikvideo zu seiner ersten Single-Auskopplung "Nimm Anlauf" veröffentlicht.