"Tierärztin Dr. Mertens" wuchs in SOS-Kinderdorf auf: "Wollte lange selbst ein Junge sein"

Leipzig - Die eine spielt das Zooleben in Leipzig seit bald 20 Jahren nach, für den anderen ist es seit einem viertel Jahrhundert die Realität. Die Schauspielerin Elisabeth Lanz (53), bekannt aus Tierärztin Dr. Mertens, und der Zoodirektor Prof. Dr. Jörg Junhold (60) teilen einige Gemeinsamkeiten, so auch den Besuch im MDR-" Riverboat ".

An die Zeit in dem Kinderdorf erinnert sich Elisabeth Lanz im Riverboat lächelnd zurück, gesteht dabei, dass sie früher viel lieber mit ihrer Jungsgruppe zusammen spielte.

Elisabeth Lanz und Prof. Dr. Jörg Junhold (60) gemeinsam beim "Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA

Vor knapp einem Jahr wurde nämlich ein Affe aus dem Zoo geklaut. Der verblüffende Zufall: Noch bevor das passierte, drehte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Set eben diese Szene.

Herr Junhold erinnert sich noch sehr gut an die Situation und kann noch immer nur verständnislos darüber mit dem Kopf schütteln.

Für ihn sind alle Tiere heilig. Die immer wieder auftretende Kritik an Zoos wies er im "Riverboat" vehement zurück.

"Wir sollten Tiere schützen, damit unsere Kinder und Enkel das auch noch erleben können", beendete der Direktor seine Ansprache und erntete dafür tosenden Applaus.

Und am Ende sei es genau das, was den Zoo antreibt: Der Artenschutz, welcher in vielen verschiedenen Programmen in Leipzig betrieben wird.

Was Jörg Junhold, Elisabeth Lanz und viele weitere spannende Gäste im MDR-"Riverboat" noch alles zu erzählen haben, seht Ihr in der Mediathek.