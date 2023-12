Heiße Debatte im Riverboat: Wie knackig ist der Hintern von Thomas Anders?

Leipzig - Star-Aufgebot auch diese Woche wieder im " Riverboat ". Helge Schneider (68) war gekommen, ebenso wie Traumschiff-Direktorin Barbara Wussow (62) und Sänger Gunther Emmerlich (79). Im Fokus jedoch zunächst: Der Hintern von "Modern Talking"-Sänger Thomas Anders (60). Was war da denn los?

Thomas Anders (60) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". Im Fokus der Talkrunde stand zunächst jedoch dessen Kehrseite. © Philipp von Ditfurth/dpa

Auf das Thema zu sprechen kam Moderator Wolfgang Lippert (71), der eigentlich nur herausfinden wollte, warum sein prominenter Gast denn so ein Sportmuffel sei. Der Einstieg: Das Hinterteil der Pop-Legende.

"Du hast behauptet, du hättest einen runden Po", kam Lippert ohne große Umschweife zum Punkt.

"Wer schreibt so etwas?", reagierte Anders darauf entsetzt und blickte sogleich zu Lipperts Kollegin Kim Fisher (54). Steckt sie etwa dahinter? Nein! Denn tatsächlich soll Kim es aus Barbara Schönebergers (49) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erfahren haben. Und wer hat es ihr dort erzählt? Kein Geringerer als Thomas Anders selbst. "Was man da so für komische Dinge erzählt", sinnierte der Kult-Sänger darauf.

Das Ganze geht allerdings noch weiter. "Du hast gesagt, du hast einen runden Po, 'der fällt nicht auseinander'", zitierte Lippert aus dem Podcast.

"Das hab ich nie gesagt!", brach es da aus Thomas Anders heraus, während sein Gegenüber und auch die Gäste im Studio die Szene offenbar ziemlich genossen. "Das würde mir nie über die Lippen kommen."