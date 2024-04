"Hot Seat" im MDR-Riverboat: Matze Knop fragt Beatrice Egli nach Hochzeit mit Florian Silbereisen!

"Ein paar mal zu weit gegangen": Im neuen Musikvideo kommen sich Beatrice und Flori ganz nahe. © screenshot youtube

Nachdem die Talkrunde über Eglis erste Matterhornbesteigung gesprochen hatte, grätschte Knop mit einer frechen Frage dazwischen. "Und den Florian, würdest du den auch mal mit zum Bergsteigen nehmen?", wollte der Riverboat-Moderator wissen.

"Ehrlich gesagt, finde ich es besser, wenn jeder seinen eigenen Weg geht und sich über diesen Weg definiert und nicht über eine Beziehung", erklärte Beatrice Egli vielsagend und mit einem Grinsen.

Vor allem während der Promo-Phase für ihren neuen Song "Das wissen nur wir" hatten viele Fans spekuliert, ob etwas zwischen den beiden Schlager-Giganten laufen könnte.

In dem am Freitag erschienenen Clip kommen sich Egli und Silbereisen verdächtig nahe, werfen sich verliebte Blicke über Cocktails hinweg zu und tanzen eng umschlungen. Und auch der Songtext spricht schließlich für sich. "Vielleicht sind wir ein Paar? Ein paar mal zu weit gegangen", heißt es unter anderem in den Lyrics.

"Und die Hochzeit, findet die nun um Juni oder August statt und kann ich das Blumenmädchen sein?", erdreistete sich Matze Knop weiter - und auch hier blieb die Schweizer Blondine cool.

"Das wissen wir nur wir. Das neue Video ist da, man kann uns sehen und was ihr draus macht oder schreibt, liegt bei euch", so Beatrice geheimnisvoll.