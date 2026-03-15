Ex-Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers mit intimen Einblicken: "Das darf bei mir nicht ins Bett"
Leipzig - Judith Rakers (50) flimmerte vor einigen Jahren als Moderatorin der "Tagesschau" über die Fernsehbildschirme und berichtete über Nachrichten aus aller Welt. Heute ist ihr Leben etwas ruhiger und grüner. Außerdem hat sie auch eine neue Heimat. Im MDR-"Riverboat" gab sie am Freitagabend Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag.
Seit Juli 2025 ist die Ostseeinsel Rügen ihr einziger Wohnsitz. Dort lebt sie mit mehreren Tieren und Pflanzen auf einer, wie sie es nennt, "kleinen Farm".
Ob die 50-jährige Unternehmerin einen Partner oder eine Partnerin hat, ist nicht öffentlich bekannt. "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (56) wollte trotzdem wissen, ob Rakers das Bett denn mit einigen Hausbewohnern teilt.
"Nein, die dürfen nicht ins Bett", stellte Rakers schnell im Bezug auf ihre Tiere klar. "Dann würden da zwei Pferde liegen, zwei Katzen, acht Hühner. Man muss ja auch gerecht sein."
"Aber wenn ich dich mal besuchen komme ...?", bohrte Fisher nach. "Du darfst in mein Bett", antwortete die Moderatorin scherzhaft.
Dabei sieht die Lebensrealität der zwei Frauen so verschieden aus.
Judith Rakers will Kim Fishers Ku-Damm-Wohnung bepflanzen
Rakers widmet ihr Leben ganz dem Thema Home-Farming und Selbstversorgung, schreibt Kinderbücher über ihre Tiere und teilt Rezepte.
Außerdem bringt sie Menschen bei, wie Gärtnern von Grund auf funktioniert, wenn man vorher kein Wissen darüber hatte.
Klappt das auch bei Fisher?
"Ich habe ein Wohnung am Ku-Damm, Leute!", erklärte sie. Diese Wohnung habe aber einen Balkon. Rakers sah dort direkt Potential für einige Pflanzen. "Den könnten wir dir so lecker machen", kündigte sie an.
"Lecker?!", fragte die "Riverboat"-Moderatorin schockiert. "Da fahren eine Millionen Autos in der Stunde vorbei! Da geht doch alles ein." Laut Rakers sei das nicht so schlimm.
"Da kommen aber auch keine Schnecken hin zum Ku-Damm", fügte "In Aller Freundschaft"-Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig (59) scherzhaft an.
Fisher versprach am heutigen Samstag ins Gartencenter zu fahren und sich einen Mangold zu kaufen. "Ich werde die Mango...Mangold-Königin", versicherte sie.
Die ganze Folge "Riverboat" vom 13. März mit weiteren spannenden Gästen und ihren Geschichten könnt Ihr jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STAR-MEDIA