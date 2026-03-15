Olaf Berger über Horror-Crash auf A4: "Wir haben uns mit dem Auto überschlagen"

Leipzig - Kurz nach der Wende war Olaf Berger (62) auch in Westdeutschland ein gefragter Musiker. Auf einer der zahlreichen Autofahrten wäre es beinahe zur Tragödie gekommen.

Olaf Berger (62) erschien mit Gitarre im MDR-Riverboat. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Es brennt wie Feuer" hieß 1987 das Debütalbum des gebürtigen Dresdners, der in seinem Kumpel und Manager Hartmut "Happy" Proft eine große Unterstützung wusste.

"Er ist für mich durchs Feuer gegangen, war der bissige Hund, den man manchmal braucht, der für einen kämpft", erinnert sich Berger im MDR-Talk "Riverboat" zurück. 22 Jahre verbrachten die Männer Seite an Seite, waren "wie Latsch und Bommel". 2012 erlag "Happy" einem Herzinfarkt, wurde nur 56 Jahre alt.

Weil es nach der Wende nun auch zu Auftritten in den Westen ging, baute "Happy" dem Sänger Matratzen in die Pontiac-Großraumlimousine, damit der grundsätzlich unruhige Schläfer Olaf über Nacht ruhen kann.

"Das war natürlich verkehrswidrig, aber ich habe mir überlegt, legst du dich mit Kopf nach vorne oder hinten bei 160 Klamotten auf der Autobahn", so Berger. "Mir schoss durch den Kopf: Am Ende schläfst du hier ein und wirst nie wieder munter. Drei Minuten später sind wir bei Ronneburg in eine Wildschweinherde gefahren und haben uns mit dem Auto überschlagen."

Sänger und Manager hatten Glück im Unglück, Berger verletzte sich nur am Fuß, stand schon am nächsten Tag wieder auf der Bühne.