"Es klang wie ein Ende": Schauspielerin Katrin Sass wollte "Goldene Henne" nicht
Leipzig - Im September wurde Schauspielerin Katrin Sass (69) mit der "Goldenen Henne" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Dazu wäre es aber fast nicht gekommen, denn sie wollte die Preisverleihung absagen, erzählte sie im MDR "Riverboat".
Wer einen der begehrten Preise bekommt, ist streng geheim und selbst für die Nominierten eine Überraschung.
Katrin Sass war an dem Abend auch "nur" als Gast eingeladen und wusste nicht, dass sie ausgezeichnet werden würde. "Ich [...] habe überlegt: In drei Tagen drehst du, der Weg nach Leipzig ist weit - ich wollte absagen", erzählte sie Kim Fisher (56) und Matze Knop (50).
Meistens sage sie nicht Bescheid, wenn sie nachträglich absagen muss. Bei der "Goldenen Henne" war es anders. "Diese Mal dachte ich aber: Das kannst du nicht machen, ein anderer freut sich auf den Platz, deswegen habe ich die Absage geschrieben."
"Dann stand das Telefon nicht mehr still. Und ich dachte: Was ist denn jetzt los?", erinnerte sich die 69-Jährige. Um eine Absage zu verhindern, verriet der Chef der "SUPERillu" ihr schon vorher, dass sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird.
Kim Fisher nannte den Gewinn "bombastisch", aber Sass widersprach: "Wie soll das geklungen haben? Bombastisch? Nein - es klang wie Ende für mich."
Katrin Sass will nicht ihrer Familie für ihren Erfolg danken
Die Aussage meinte die humorvolle Schauspielerin, aber nicht ganz so ernst. "Natürlich habe ich mich aber auch darüber gefreut. Ich kann das nur nicht so ausdrücken", stellte Katrin Sass schmunzelnd klar.
Ihr Cousin begleitete sie zur Preisverleihung nach Leipzig. Dass die Familie aber nicht an erster Stelle steht, betonte sie ebenfalls im MDR "Riverboat". Auf die Frage, ob sie ihrer Familie gedankt habe, reagierte sie schockiert.
"Wie kann ich denn meiner Familie danken? Ich kann nur dem Universum danken", erklärte sie. "Die haben mich doch nicht dahin gebracht. Ich habe sie sehr lieb, aber am liebsten habe ich meinen Hund. Das ist doch nicht schlimm!"
Ihr Hund "Lucky" durfte nicht mit zur "Goldenen Henne". Sass versprach ihm aber eine "fette Ente", wenn sie wieder nach Hause kommt. Das Versprechen hielt sie ein.
Aktuell ist Katrin Sass in den neuen Folgen vom "Usedom-Krimi" zu sehen. Ihre eigenen Werke schaut sie übrigens nur allein und ohne die Familie, erzählte sie den Moderatoren.
Die ganze Folge "Riverboat" vom 30. Oktober 2025 könnt Ihr in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STAR-MEDIA; Hendrik Schmidt/dpa