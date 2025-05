Klaus Wowereit über verkorkste Kanzlerwahl: "Es wird immer an Merz haften bleiben"

Klaus Wowereit (71, SPD), hier bei der Premiere des Musicals "Ku'damm 59", war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © Christoph Soeder/dpa

Zu Gast im "Riverboat" versuchte Berlins Ex-Bürgermeister zu erklären, was in so einem Moment wohl in Merz vorging - und was die verkorkste Wahl für ihn bedeutet.

Dreimal wurde Wowereit zum Bürgermeister Berlins gewählt, agierte von 2001 bis 2014 als Oberhaupt der deutschen Hauptstadt. Bei seiner zweiten Wahl 2006 brauchte es jedoch auch für ihn einen zweiten Wahlgang.

Keine Seltenheit auf Landesebene, betonte der Ex-Politiker nun im "Riverboat". Das Gefühl, das er damals erlebte, beschrieb er dennoch als "Hilflosigkeit".

"Man kann ja nichts tun", beschrieb der Sozialdemokrat die Situation. "Dass die Opposition dich nicht wählt, das ist ja normal. Aber die eigenen Leute, ja. Und dann haben die auch nicht den Mut, vorher was zu sagen. Es gibt ja Probeabstimmungen. Dann kommst du da rein und kriegst eine kalte Dusche."

Gegenüber Moderatorin Kim Fisher (56), mit der er seit Kurzem einen Podcast betreibt, gab Wowereit zu, kein großer Fan des neuen Kanzlers zu sein. "Aber da hatte ich schon ein bisschen Mitleid mit ihm. Da kannst du nur froh sein, wenn die beim zweiten Wahlgang zur Vernunft kommen."