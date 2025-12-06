Nach Ulmen-Trennung: So datet Collien jetzt auf Tinder - "Bevor es böse Gerüchte gibt"

Leipzig - In der aktuellen " Riverboat "-Folge konnten die Zuschauer eine "neue" Collien Ulmen-Fernandes erleben. Die 44-Jährige hat ihren Namen nämlich zu "Collien Monica Fernandes" geändert.

Collien Monica Fernandes (44) hat ihren alten Nachnamen abgelegt. © IMAGO / STAR-MEDIA

Hinter der Namensänderung steckt natürlich ihre Scheidung von Schauspieler Christian Ulmen (49): Im Herbst hatte das prominente Paar seine Trennung nach insgesamt 15 Jahren bekannt gegeben.

Während viele Fans dem einstigen Traumpaar wohl noch immer hinterher weinen, scheint die 44-Jährige den Neustart aber ganz gut zu meistern, wie im "Riverboat" klar wird.

Das Liebestattoo in Colliens Nacken, das Christians Initialen gezeigt hatte, wurde inzwischen bereits abgewandelt und konzentriert sich stattdessen auf die gemeinsamen Kinder und den Familienhund.

Inzwischen ist Collien sogar den nächsten Schritt gegangen und hat sich bei verschiedenen Dating-Apps angemeldet!

Auch deshalb wollte sie mit "neuem" Namen auftreten - "bevor es böse Gerüchte gibt", so die 44-Jährige: "Ich dachte, wenn ich dann jetzt bei Tinder bin und irgendwann mit jemandem so beim Candle-Light-Dinner sitze, dann wundern sich vielleicht manche Leute." Und so stellt sie sich jetzt oft einfach mit ihrem Zweitnamen "Moni" vor.