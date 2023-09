Es wird emotional! Mit diesen Gästen legt das Riverboat heute Abend ab

Leipzig - Was haben Musiker, "Tatort"-Stars und TV-Sterneköche gemeinsam? Sie entern mit weiteren Gästen am Freitagabend das MDR-"Riverboat" und werden den Moderatoren Kim Fisher (54) und Wolfgang Lippert (71) Rede und Antwort stehen.

In der neuesten Folge des MDR-"Riverboat" hat Moderatorin Kim Fisher (54) wieder Wolfgang Lippert (71) an ihrer Seite. © MDR/Stephan Flad

Emotional wird es mit Ute Freudenberg (67): Als die Schlagersängerin das letzte Mal in der Talkshow zu Gast war, machte sie die Schock-Diagnose Parkinson öffentlich. Damals sagte sie: "Ich habe jetzt eine Krankheit, die man sieht. Und die kann ich nicht einfach wegschweigen."

Und weil sich mit der Krankheit quasi ihr ganzes Leben verändert hat, wird es Zeit für eine letzte Tour. Ab dem 27. Oktober wird sie in zahlreichen Städten "Stark wie nie - 50 Jahre live - Die Abschiedstournee" noch einmal auf der Bühne stehen.

Wie sie damit umgeht und was sie sich von ihrem großen Abschied erwartet, wird sie sicher am Freitagabend erzählen.

Ebenfalls wieder auf Tour geht Sänger Sasha (51), der mit der Deluxe-Edition seines gleichnamigen Albums "This is my time. This is my life" auf seine mittlerweile 25-jährige Karriere als Musiker zurückblickt.

Und das tut er bestimmt auch für das Publikum im MDR-Studio sowie für die Zuschauer vor den Bildschirmen. Vielleicht ja auch mit musikalischer Einlage?