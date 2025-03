Olaf Schubert zur Wehrpflicht: "Ja, aber erst ab 68!"

Leipzig - Ein normales, ernst gemeintes Gespräch mit Comedian Olaf Schubert (57) zu führen, ist gar nicht mal so einfach. Das musste auch Kollege Matze Knop (50) am eigenen Leib erfahren.

Olaf Schubert, hier bei einer Aufzeichnung für die MDR-"Humorzone" am 12. März 2025, talkte am Freitag im "Riverboat". © Imago/Andreas Weihs

Auf die Frage, wie er sich auf die prominenten Gäste seiner Late-Night-Show "Schubert. Echse. Und..." im MDR vorbereite, antwortete er im MDR-Riverboat: "Ich lese eine Biografie, dann wühle ich mich durch die ganzen Vorstrafen und dann bekomme ich ein Bild."

Auch Heidi Klum (51) ist - zwar nicht so richtig, aber den Anschein macht es - in der Sendung zu Gast, von der es in der ARD-Mediathek bereits sechs Folgen zum Abruf gibt.

Ihre Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) sei "eine Faszination, die viele Mädchen haben. Meine Tochter möchte auch Model werden - klar, bei dem Vater. Das ist aber nicht einfach, rein äußerlich kommt sie mehr nach ihrer Mutter", flachste Schubert weiter.

Der nach eigenen Angaben höchstwahrscheinliche Vater von fünf Kindern sprach dann auch noch über die Debatte um die Wiederaufnahme der Wehrpflicht in Deutschland.