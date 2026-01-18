Schlager-Star über Alkoholproblem: "Das wird mich immer begleiten"

Leipzig - Während der Pandemie mit einem Alkoholproblem zu kämpfen: Ben Zucker (42) feierte gerade einen richtigen Durchbruch, als Corona sein Leben veränderte. In der MDR-Talkshow " Riverboat " spricht er über einen drastischen Einschnitt in sein Leben.

Ben Zucker (42) spricht in der MDR-Talkshow "Riverboat" über seine Sucht. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Dachte erst ok cool, ich kann jetzt Pause machen", erinnert sich der Schlagersänger an die Anfänge der Pandemie. Es dauerte nicht lange, bis die Erkenntnis wie eine Bombe einschlug.

"Dann habe ich viel zu viel Alkohol getrunken, viel zu viel gegessen und mich da wahllos einfach zugeschüttet mit allem, was geht." Phasenweise trank Ben Zucker eine ganze Flasche Wodka am Tag. Die Zeit war hart, doch er merkte schließlich, dass es so nicht weitergehen kann und ließ sich sogar 3 Wochen in eine Klinik einweisen.

Für ihn ist wichtig klarzustellen: "Man kann sein Leben auch im Griff haben und trotzdem ein Alkoholproblem entwickeln."

Noch immer kämpft er mit den Auswirkungen. Am schlimmsten seien für den Sänger nicht etwa die Tage, an denen große Feiern stattfinden, sondern kleine Zusammenkünfte zum Beispiel unter Freunden. "Das ist ein Problem und das beschäftigt mich, wird mich immer begleiten."