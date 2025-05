Sebastian Fitzek kehrt ins Riverboat zurück: Diese Gäste nehmen neben ihm Platz

Leipzig - Bei diesem Aufgebot können sich Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) gar nicht sattsehen vor Stars! Gleich mehrere große Namen nehmen am Freitagabend auf den Gästesitzen im " Riverboat " Platz. Mit Sebastian Fitzek (53) ist sogar ein ehemaliger Kollege dabei.

Sie bildeten einst das Moderatoren-Team des "Riverboat": Jörg Kachelmann (66), Kim Fisher (56) und Sebastian Fitzek (53). Der Star-Autor kehrt am Freitag als Gast in die Sendung zurück. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Vielen wird es noch in Erinnerung geblieben sein, dass der Star-Autor sich einst als Moderator der Talkrunde versucht hatte. Fitzek hatte ab 2021 den Posten übernommen, um dem scheidenden Jörg Kachelmann (66) unter die Arme zu greifen und ihm einige Sendungen abzunehmen. Fitzek moderierte in Berlin für den RBB, Kachelmann in Leipzig weiter für den MDR.

Bei den Zuschauern schien die neue Konstellation allerdings nie so wirklich ankommen zu wollen. Weil die Quoten den RBB ebenfalls nicht überzeugen konnten, folgte Ende 2022 das Aus der Hauptstadt-Ausgabe. Fitzek hatte einige Monate zuvor bereits angekündigt, sich wieder der Schreibkunst zuwenden zu wollen.

Eine gute Entscheidung möchte man sagen, denn inzwischen hat der Autor wieder so einige Bücher auf den Markt gebracht.

Auch im "Riverboat" wird es sicherlich um seine Werke gehen, denn mit "Horror-Date" erschien jüngst am 30. April der dritte von Fitzeks "Kein Thriller"-Romanen - "Obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft", so der Untertitel des Buches.