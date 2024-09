Ann-Marie (†17) stirbt durch Messer-Mord: "Wenn man seinem Kind über die eiskalte Hand streichelt ..."

Brokstedt - Mehr als eineinhalb Jahre ist es bereits her, dass ein Mann in einem Regionalzug auf Reisende einstach, zwei von ihnen (†17, †19) tötete, viele weitere schwer verletzte . Der Vater der getöteten Ann-Marie spricht jetzt über die Trauerphase und Eltern, die ihre Kinder bei ähnlichen Taten verloren.

In diesem Regionalexpress starben am 25. Januar 2023 zwei junge Menschen. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wenige Tage erst sollen Ann-Marie und der 19-jährige Danny ein Paar gewesen sein. Zusammen fahren sie am 25. Januar 2023 mit dem RE70 in Richtung Hamburg. Kurz vor dem schleswig-holsteinischen Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) attackiert ein Mann Reisende mit einem Messer, sticht auch auf das junge Paar ein - und tötet es dadurch.

Der Täter ist Ibrahim A., ein 34-jähriger Flüchtling, der 2014 aus dem Gazastreifen nach Deutschland kommt, mehrfach straffällig wird und nach einem Messerangriff vor einer Hamburger Obdachlosenunterkunft 2022 in U-Haft gesteckt wird. Nach seiner Entlassung verlieren die Behörden den wohnungslosen und psychisch kranken Mann aus den Augen - mit schlimmen Folgen.

Für Michael Kyrath, der seine Tochter bei dem Zug-Mord verliert, ist es nach wie vor "ein täglicher Kampf, Perspektiven zu finden", erzählt er in der SAT.1-Reportage "Ronzheimer". Es sei "schwierig, sich zu motivieren, Ziele und Aufgaben im Leben zu sehen", wenn das Kind als Mittelpunkt des eigenen Lebens plötzlich verschwindet.

Auch über den Moment des traurigen Abschieds von der Teenagerin redet Kyrath: "Wenn man seinem Kind, das in einem Sarg aufgebahrt liegt, das letzte Mal in seinem Leben über die Hand streichelt und diese Hand ist eiskalt ... Dieses Gefühl habe ich anderthalb Jahre später immer noch in den Fingerspitzen. Das gönnt man seinem ärgsten Feind nicht."