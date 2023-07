"Rote Rosen": Amelie wird von der Vergangenheit überwältigt

Lüneburg - Nach der sechswöchigen Sommerpause startet die ARD-Telenovela " Rote Rosen " in der kommenden Woche wieder.

Während die beiden endlich im Glück schwelgen, wird die Sorge um Tina (Katja Frenzel, 49) immer größer. Die Anzeichen häufen sich, dass sie einen Burn-out haben könnte. Denn die Blumenladenbesitzerin kann ihren Alltag kaum noch bewältigen. Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) kann sie schließlich überreden, zum Arzt zu gehen, doch den sagt den Termin kurzfristig ab. Tina hat große Sorge davor, für längere Zeit auszufallen. Ben tischt sie eine Lüge auf. Sie sei gesund , der Arzt habe bei ihr nur Vitaminmangel festgestellt. Also alles relativ harmlos.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) erinnert sich an einen schweren Schicksalsschlag. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Die Beziehung von Jorik (Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) wird von der Vergangenheit eingeholt. Der dritte Todestag von Torben (Joachim Kretzer, 54) trifft sie unerwartet stark. Zur Erinnerung: Der irre Stalker Carsten Witte (Alexander Jaschik, 43) erschoss Amelies Verlobten im Krankenhaus.

Drei Jahre danach holt sie ihre Trauer um Torben wieder ein. Amelie schafft es nicht, mit Jorik darüber offen zu sprechen und stößt ihn weg. Er fängt an, an der Beziehung zu zweifeln.

Silke (Anna Bardorf, 61) wird von Britta (Jelena Mitschke, 45) in Amelies Geheimnis eingeweiht. Sie entscheidet sich, ihrem Sohn zu sagen, was seine Freundin so bedrückt. Daraufhin versöhnen sich beide.