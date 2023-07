"Rote Rosen": Beliebte Figur muss Serie widerwillig verlassen

Drei Jahre lang sah Werner (Dirk Hartkopf, Mitte) neue Rollen bei "Rote Rosen" kommen und gehen. Jetzt trifft ihn selbst das Aus. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Dabei handelt es sich um "Käse-Werner" (gespielt von Dirk Hartkopf, 53), wie die Landeszeitung für die Lüneburger Heide (LZ) berichtete. Auf seiner Instagram-Seite bestätigte er am Dienstag das Serien-Aus.

"Wir schließen! Alles muss raus! Wegen Geschäftsaufgabe räumen wir das Lager", schrieb Hartkopf. "Werners Früchtchen", so nennt sich sein Laden bei "Rote Rosen", werde bald Geschichte sein und zukünftig unter dem Namen "Das Früchtchen" von seiner Nachfolgerin weitergeführt.

Diese Rolle soll Corinna Langhammer (47) übernehmen, weiß die LZ. Die 47-Jährige war bislang als Komparsin in der Serie zu sehen.

"Ich wünsche ihr vom Herzen viel Erfolg, guten Umsatz und die besten Kunden - so wie ich sie hatte", so Hartkopf. Der 53-Jährige schrieb, dass er "die unsagbare Liebe in dieser Zeit und besonders aus den letzten Tagen" von Team, Fans und Kollegen mitnehmen werde.

Bei den Anhängern der Serie löste die Nachricht große Enttäuschung aus. "Keiner wird dich je ersetzen können", schrieb beispielsweise eine Nutzerin in die Kommentare.

"Käse-Werner" selbst wäre wohl noch länger Teil der Geschichte geblieben, wenn er denn gedurft hätte.