"Rote Rosen": Britta und Hendrik planen einen Abend zu zweit, doch alles kommt anders

Lüneburg - Das hatten sie sich anders vorgestellt! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " haben sich Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) auf einen romantischen Abend trauter Zweisamkeit in ihrer Wohnung gefreut.

Malte (Marcus Bluhm, 57) ist zurück in Lüneburg und hat nur einen Plan: Er will sich an Anette (Sarah Masuch, 45) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) rächen. Ralf hingegen ist sich sicher, dass Malte die geraubten Diamanten schmuggelt und versucht ihm in einem Verhör, die Wahrheit zu entlocken. Malte aber bleibt cool.

In Anette wächst die Skepsis, sodass sie das Gespräch mit ihrem Ex sucht. Just in diesem Moment nimmt Malte die Diamanten in Empfang.

Zwischen Merle und Tina (Katja Frenzel, 49) verhärten sich die Fronten, der Streit um die Gärtnerei droht zu eskalieren. Silvio (Alberto Ruano, 48) vermittelt zwischen den beiden, woraufhin Tina einlenkt. Die Frauen finden einen Kompromiss und versöhnen sich.

Die "Rote Rosen"-Folge "Serien-Marathon mit Publikum" (3867) läuft am Freitag, dem 10. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.