"Rote Rosen": Lou und Daniel müssen ihren großen Traum begraben

Lüneburg - Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Daniel (gespielt von Daniel Fritz, 40) nicht nur mit seiner Krebs-Diagnose zu kämpfen, sondern auch mit dem Verlust seiner Männlichkeit und seiner beruflichen Zukunft.

Die Hormontherapie geht nicht spurlos an Daniel (Daniel Fritz, 40) vorbei. Unterstützung erhält er von Lou (Eva Maria Grein von Friedl, 45). © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Daniel am Tag seiner Operation von Richard (Florian Odendahl, 51) ins Krankenhaus begleitet. Lou (Eva Maria Grein von Friedl, 45) hingegen wird von ihrer Tante Victoria (Caroline Schreiber, 63) unterstützt.

Nach dem Eingriff zeigt Daniel Lou mit einer romantischen Geste, wie dankbar er für ihren Beistand ist. Als er jedoch von Britta (Jelena Mitschke, 47) Tabletten für seinen Hormonhaushalt erhält, fühlt er sich entmannt. Mit der Situation ist Daniel völlig überfordert und geht frustriert Lou an.

Trotz der Bitte von Victoria lehnt Lou eine Rückkehr zur EmKa entschieden ab. Es kommt zum Streit, woraufhin Victoria erklärt, die Firma zu verkaufen. Richard schließt daraufhin nicht nur mit der EmKa ab, sondern auch mit Lüneburg.

Viel lieber will er mit Daniel um die Welt ziehen, doch der muss erst einmal den Verlust seiner Männlichkeit verarbeiten. Zu allem Überfluss erfahren die beiden Männer, dass der Investor des Tech-Campus pleite ist. Kurzerhand bietet Victoria ihre Hilfe an, Richard und Daniel lehnen aber ab. Sie wollen unabhängig bleiben.

Neben dem beruflichen Stress macht Daniel die Hormontherapie zu schaffen. Sein Selbstwertgefühl als Mann sinkt immer weiter. Als der Tech-Campus versteigert wird, will er schließlich mitbieten. Dafür braucht er aber Richard, der fest entschlossen zusagt.