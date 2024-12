"Rote Rosen": Mehrere Monate keine Dreharbeiten

Wie geht es bei "Rote Rosen" zwischen Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) und Jorik (Remo Schulze, 36) weiter? © NDR

Wie üblich am Jahresende steht die Weihnachtspause an. Daher läuft laut ARD-Programmvorschau am Mittwoch, dem 18. Dezember, die letzte Folge "Rote Rosen" in diesem Jahr. An den beiden darauffolgenden Tagen ist der Sendeplatz mit Wintersport belegt. Danach folgt das Weihnachtsprogramm.

Wann geht es mit der Serie weiter? "Die 'Roten Rosen'-Folgen kommen Anfang Januar 2025 aus der Weihnachtspause wieder und sind so im normalen Rhythmus wie in den vergangenen Jahren auch", antwortete Daniela Behns, Pressesprecherin der Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft, auf TAG24-Nachfrage.

Die erste Folge im neuen Jahr wird laut ARD voraussichtlich am Dienstag, dem 7. Januar 2025, im Ersten zu sehen sein. Darin wird erstmals Vivian Frey (42) in der neuen männlichen Hauptrolle der 23. Staffel als Arthur zu sehen sein.

Während die Zuschauer ab Anfang Januar neue Folgen sehen können, fällt die Arbeitspause für die Darsteller deutlich länger aus. Sie drehen erstmal keine neuen Folgen der beliebten Nachmittagsserie. Aber nicht, weil es keine neue Staffel geben soll.