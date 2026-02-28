"Rote Rosen": Was läuft zwischen Toni und Jonas - die große Liebe oder nur Freundschaft plus?

Lüneburg - Die große Liebe oder doch nur Freundschaft plus? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " fühlen sich Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) und Jonas (Patrick Schlegel, 34) zueinander hingezogen, doch nach einer Dateabsage herrscht Funkstille zwischen den beiden.

Jonas (Patrick Schlegel, 34) und Toni (Sarah Buchholzer, 25) beschließen ernüchtert, sich nicht mehr zu daten, treffen aber immer wieder aufeinander. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, bekommt Toni durch Zufall mit, dass Jonas in einem Livestream über sie spricht. Kurzerhand crasht sie diesen. Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) rät ihr, ein neues Date mit Jonas zu vereinbaren, doch der hat eine unliebsame Begegnung mit einer Mistgabel.

Ernüchternd stellen sie fest, dass sie sich künftig lieber aus dem Weg gehen wollen. Während Jonas Toni spießig findet, ist er für sie zu chaotisch. Es dauert nicht lange und die beiden bereuen ihre Entscheidung.

Toni sollte eigentlich Corinna (Corinna Langhammer) im Laden helfen, vergisst dies aber. Spontan springt Jonas ein. Toni will sich daraufhin mit einem Essen bei ihm bedanken. Damit sie keine falschen Signale sendet, lädt sie auch Jolina (Hanna-Marie Hofmann, 22) ein. Das führt allerdings dazu, dass das Dinner total verkrampft läuft, bis Jonas Klartext spricht und Toni um ein richtiges Date bittet.

Die beiden treffen sich auf dem Ziegenhof, alles läuft perfekt. Doch dann verrät Valerie Toni, dass die romantischen Ideen von Jonas aus dem Internet stammen.