07.03.2023 15:07 "Rote Rosen": Sandra zieht nach Hahnenkampf Konsequenzen

Rote Rosen am Mittwoch, 8.3.2023: In der Folge geraten Mathias und Bernd in Streit um Sandra. Die erträgt den Hahnenkampf nicht mehr und zieht Konsequenzen.

Von Oliver Wunder

Lüneburg - Nicis (gespielt von Lucy Hellenbrecht, 24) Abschied wird von einem Hahnenkampf überschattet. In der Mittwochsfolge von "Rote Rosen" können sich Mathias (Makke Schneider, 48) und Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) nicht zusammenreißen. Sandra (Theresa Hübchen, 52, M.) kann den Konkurrenzkampf von Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49, 2.v.r.) und Mathias (Makke Schneider, 48, r.) nicht länger ertragen. © NDR/ARD/Nicole Manthey Nici hat ein Jobangebot in Schwerin angenommen, sie zieht also weg aus Lüneburg, dem Schauplatz der Telenovela aus Lüneburg. Ihr Freund Finn (Lucas Bauer, 28) kommt mit. Mathias und Bernd haben unabhängig voneinander ein gemeinsames Abschiedsessen geplant, das zusammengelegt wird. Damit geht der Ärger richtig los, wie die ARD-Vorschau zeigt. Denn beide Männer kämpfen um die Liebe von Sandra (Theresa Hübchen, 52), die zerrissen im Gefühlschaos steckt. Nici ist eigentlich davon überzeugt, dass sich beide beim Abschiedsessen mit ihr und ihrer Mutter beherrschen können. Pustekuchen! Zwischen den Kontrahenten kommt es zum Hahnenkampf. Am nächsten Morgen wollen sie sich bei Sandra für ihr Verhalten entschuldigen, geraten aber sofort wieder in Streit. Rote Rosen "Rote Rosen": Diese Stars verlassen jetzt die Serie Sandara ist so genervt, dass sie beschließt, sich für keinen von beiden zu entscheiden. "Rote Rosen": Merle scheint sich erneut in Gunter zu verlieben Funkt es bei "Rote Rosen" zwischen Merle (Anja Franke, 58, l.) und Gunter (Hermann Toelcke, 69)? © NDR/ARD/Nicole Manthey Merle (Anja Franke, 58) merkt, dass sie wieder Gefühle für Gunter (Hermann Toelcke, 69) entwickelt hat. Ist sie in ihren Ex verliebt? Oder verbindet sie nur eine tiefe, ehrliche Freundschaft mit ihm? Plötzlich küsst Merle Gunter beinahe. In der WG hat Simon (Thore Lüthje, 29) nun ein Zimmer frei, der erste Bewerber hat allerdings die Tageseinnahmen des Carlas gestohlen. Natürlich will Carla (Maria Fuchs, 47) ihr Geld zurück und geht damit Simon auf die Nerven. Außerdem lehnt Charlotte (Malene Becker, 28) den nächsten WG-Bewerber komplett ab. Simons Schwester schafft es, ihn zu überreden, Dilay (Ideal Kanal, 31) eine neue Chance als Mitbewohnerin zu geben. Anette (Sarah Masuch, 44) kämpft derweil mit Geldsorgen. Nachdem ein Brand ihre Lagerhalle in Goslar zerstört hatte, lehnt die Bank ihren Kreditantrag für ein neues Lkw-Verladesystem ab. Droht ihrer Firma die Pleite? Rote Rosen "Rote Rosen": Dilay geigt Simon ordentlich die Meinung Die "Rote Rosen"-Folge "Die neue WG-Mitbewohnerin" (3729) läuft am Mittwoch, dem 9. März 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD/Nicole Manthey