Dschungelcamp-Farce: Jetzt spricht der RTL-Programmboss über Gil Ofarim

Köln - Eine angebliche Verschwiegenheitserklärung macht es Gil Ofarim (43) unmöglich, im Dschungelcamp über seinen Antisemitismus-Skandal zu sprechen. Hat RTL davon gewusst?

Gil Ofarim (43) verliert im RTL-Dschungelcamp kein Wort über den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel im Jahr 2021. © RTL/DPA

Als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass der Sänger an der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier aus!" teilnehmen wird, war der Aufschrei im Land riesengroß. Eingefleischte Fans des Formats drohten gar mit Boykott.

Zu sehen ist davon nichts: Seit dem 23. Januar holt das Trash-Juwel wie gewohnt absolute Top-Quoten für den Kölner Sender. Mitcamper und Zuschauer hofften indes darauf, dass der Sänger wenigstens am Lagerfeuer so etwas wie Reue zeigen würde. Aber Ofarim schweigt - weil er "muss".

Doch stimmt das überhaupt? "Gil Ofarim hatten wir bereits lange vor der Leipzig-Geschichte auf dem Zettel und seit über zehn Jahren haben wir ihn regelmäßig für den Dschungel angefragt", erklärte Markus Küttner jetzt im Interview mit "DWDL".

Ergänzend fügte der RTL-Programmchef hinzu, dass er die Vita des Musikers nach wie vor spannend finde. Daran habe sich "nichts geändert". Er sei froh, dass der 43-Jährige dabei ist. Unabhängig davon, was 2021 in dem Leipziger Hotel passiert ist.