RTL zieht "stern TV" den Stecker! Das steckt dahinter

Köln - RTL reicht's: Nach dauerhaft schwachen Quoten hat sich der Kölner Privatsender dazu entschlossen, die Sonntagsausgabe von " stern TV am Sonntag " einzustellen.

RTL hat sich dazu entschieden, das Magazin "stern TV am Sonntag" einzustellen. © Henning Kaiser/dpa

Im Jahr 2022 ging das Format an den Start, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Magazin nie zweistellige Marktanteile, die Zuschauerzahl lag konstant unter einer Million.

Jetzt ist Schluss!

Das hat der Sender gegenüber den Medienportalen "turi2" und "DWDL" bestätigt. Nach der laufenden Staffel fällt der letzte Vorhang und das wird bereits in wenigen Wochen der Fall sein, wenn die neue Saison der National Football League (NFL) startet.

So wird die letzte Ausgabe von "stern TV am Sonntag" voraussichtlich am 6. September ausgestrahlt werden.

Was RTL nach dem Super Bowl im Februar für den frei gewordenen Sendeplatz ab 22.15 Uhr geplant hat, ist noch unklar.

Zum endgültigen Aus erklärte eine Sendersprecherin gegenüber "DWDL" ehrlich: "Der Zuspruch der Zuschauer für die Sonntagsausgabe ist leider nicht so groß wie für 'stern TV' am Mittwoch, daher haben wir entschieden, uns darauf und auf neue Formate zu fokussieren."