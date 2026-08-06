RTL zieht "stern TV" den Stecker! Das steckt dahinter
Köln - RTL reicht's: Nach dauerhaft schwachen Quoten hat sich der Kölner Privatsender dazu entschlossen, die Sonntagsausgabe von "stern TV am Sonntag" einzustellen.
Im Jahr 2022 ging das Format an den Start, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen.
In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Magazin nie zweistellige Marktanteile, die Zuschauerzahl lag konstant unter einer Million.
Jetzt ist Schluss!
Das hat der Sender gegenüber den Medienportalen "turi2" und "DWDL" bestätigt. Nach der laufenden Staffel fällt der letzte Vorhang und das wird bereits in wenigen Wochen der Fall sein, wenn die neue Saison der National Football League (NFL) startet.
So wird die letzte Ausgabe von "stern TV am Sonntag" voraussichtlich am 6. September ausgestrahlt werden.
Was RTL nach dem Super Bowl im Februar für den frei gewordenen Sendeplatz ab 22.15 Uhr geplant hat, ist noch unklar.
Zum endgültigen Aus erklärte eine Sendersprecherin gegenüber "DWDL" ehrlich: "Der Zuspruch der Zuschauer für die Sonntagsausgabe ist leider nicht so groß wie für 'stern TV' am Mittwoch, daher haben wir entschieden, uns darauf und auf neue Formate zu fokussieren."
Sämtliche Veränderungen zu Jahresbeginn verpufften wirkungslos
In den vergangenen Wochen litt das Format spürbar unter der Fußball-WM. Die Ausgabe am 19. Juli, dem Abend des Finalspiels, sahen nur noch 230.000 Menschen. Mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe wurde ein neuer Allzeit-Tiefpunkt erreicht.
Auch einige Veränderungen zu Beginn dieses Jahres konnten das sinkende "stern TV am Sonntag"-Schiff nicht retten. Zunächst kehrte Moderator Steffen Hallaschka (54) dem Format den Rücken, um sich fortan auf die erfolgreiche Mittwochsausgabe zu konzentrieren.
Seitdem führte Redaktionsleiter Stefan Uhl durch die Sendung. Auch der Produktionsort wechselte: Statt in den EMG-Studios in Hürth wird "stern TV am Sonntag" seither auf dem Gelände der Bavaria-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, verbunden mit einem neuen Bühnenbild.
Zudem verlegte das verantwortliche Team die Produktion auf freitags. Zuvor war immer am Donnerstag aufgezeichnet worden. In der Anfangszeit lief die Sendung sogar noch live bei RTL. Am Ende des Tages fruchtete keine dieser Veränderungen.
Titelfoto: RTL/i&u Studios/Stefan Gregorowius