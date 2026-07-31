RTL tütet Rechte-Paket ein: Dieser Spitzensport ist künftig auch im Free-TV zu sehen
Köln - RTL Deutschland hat den nächsten exklusiven Rechte-Deal eingetütet: Zuschauer dürfen sich in Zukunft auf noch mehr spannenden Motorsport freuen.
Wie die Mediengruppe bekannt gab, wurde der Vertrag für die Übertragung der MotoGP-Rennen bis 2030 verlängert. Die Königsklasse der Zweiräder läuft nach der Fusion mit Sky zwar weiterhin hauptsächlich beim Münchner Pay-TV-Sender.
Doch der neue Deal umfasst auch Ausstrahlungen im Free-TV. In der Mitteilung heißt es, dass die MotoGP "komplett exklusiv übertragen" bei RTL übertragen werde. Allerdings ist die Aussage etwas missverständlich, denn tatsächlich werden nicht alle Grands Prix frei empfangbar sein.
Im Detail sollen nur "ausgewählte Rennen" im Free-TV laufen, wie der Kölner Privatsender weiter erklärte. Zuletzt konnten Moto-Fans vereinzelte Rennen bereits beim Spartensender DF1 verfolgen, die diesbezüglich eine Kooperation mit Servus TV (Österreich) innehatten.
Grundsätzlich beinhaltet die neue Vereinbarung nach Angaben von RTL Deutschland aber alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP, die damit von 2027 bis 2030 live auf Sky Sport zu sehen sein werden.
TV-Deal soll Präsenz der MotoGP in Deutschland stärken
Hinzu kommen alle Rennen und Sessions der Moto2 und Moto3. Das Paket beinhaltet darüber hinaus den Harley-Davidson Bagger World Cup, den Northern Talent Cup und den Red Bull Rookies Cup mit der deutschen Nachwuchshoffnung Fynn Kratochwil (16).
"In den vergangenen drei Jahren haben unsere Kunden die Faszination MotoGP und die Live-Übertragungen dieses spektakulären Sports auf Sky Sport erleben können", erklärte Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei RTL.
Und weiter: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen und auszubauen und die MotoGP langfristig exklusiv anzubieten - erstmals auch mit ausgewählten Rennen vor einem großen Publikum im Free-TV."
Auch Alex Arroyo, Head of Media Rights bei MotoGP, freut sich über die Verlängerung der Partnerschaft. Diese sei "ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Präsenz der MotoGP in Deutschland". RTL sei für dieses Vorhaben ein "fantastischer Partner".
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Celine Frohnapfel/dpa