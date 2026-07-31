RTL tütet Rechte-Paket ein: Dieser Spitzensport ist künftig auch im Free-TV zu sehen

Köln - RTL Deutschland hat den nächsten exklusiven Rechte-Deal eingetütet: Zuschauer dürfen sich in Zukunft auf noch mehr spannenden Motorsport freuen.

Die RTL Mediengruppe hat nach der Fusion mit Sky ein weiteres sportliches Rechtepaket geschnürt. © Celine Frohnapfel/dpa

Wie die Mediengruppe bekannt gab, wurde der Vertrag für die Übertragung der MotoGP-Rennen bis 2030 verlängert. Die Königsklasse der Zweiräder läuft nach der Fusion mit Sky zwar weiterhin hauptsächlich beim Münchner Pay-TV-Sender.

Doch der neue Deal umfasst auch Ausstrahlungen im Free-TV. In der Mitteilung heißt es, dass die MotoGP "komplett exklusiv übertragen" bei RTL übertragen werde. Allerdings ist die Aussage etwas missverständlich, denn tatsächlich werden nicht alle Grands Prix frei empfangbar sein.

Im Detail sollen nur "ausgewählte Rennen" im Free-TV laufen, wie der Kölner Privatsender weiter erklärte. Zuletzt konnten Moto-Fans vereinzelte Rennen bereits beim Spartensender DF1 verfolgen, die diesbezüglich eine Kooperation mit Servus TV (Österreich) innehatten.

Grundsätzlich beinhaltet die neue Vereinbarung nach Angaben von RTL Deutschland aber alle Grand-Prix-Rennen, Tissot Sprints, Qualifyings und Trainings der MotoGP, die damit von 2027 bis 2030 live auf Sky Sport zu sehen sein werden.