RTL-Moderator beschimpft Frank Buschmann vor laufender Kamera: "Du dumme Sau"
Köln - Vorbei! Am Freitag fällt für Frank Buschmann (61) bei "Ninja Warrior Germany" der letzte Vorhang. Co-Moderator Jan Köppen (42) verabschiedet sich mit einer Beleidigung - und weint.
Sie alle wussten, dass dieser Tag kommen würde, nachdem "Buschi" im Sommer bereits angekündigt hatte, dass die zehnte Staffel des beliebten RTL-Formats gleichzeitig auch seine letzte sein würde. Und dennoch kochten die Emotionen über.
Als der scheidende Moderator für seinen Einsatz im Rahmen der Show von seinem Team ausgezeichnet wird, richten Laura Wontorra (36) und Köppen zunächst ein paar warme Worte an ihn. Plötzlich verliert Jan die Fassung.
Während er sich die kullernden Tränen aus dem Gesicht wischt, kommt irgendwann nur noch ein gehauchtes "Danke" über seine Lippen. "Buschi" reagiert in seiner gewohnt bissigen Art und mahnt: "Ich bin ja noch da. [...] Hör auf zu heulen!"
Köppen, noch immer völlig aufgelöst, will sich seine Emotionen nicht unterdrücken lassen und blafft prompt zurück: "Es fällt mir halt schwer, dich gehen zu lassen, du dumme Sau." Genau so kennt man und liebt man die beiden.
Frank Buschmann gesteht: "Das war nicht immer einfach mit mir!"
Im Anschluss hat das "Ninja Warrior Germany"-Team noch eine Überraschung für Buschmann im Gepäck. Der ehemalige Basketball-Bundesliga-Akteur erhält eine "Wildcard auf Lebenszeit".
Eine ehrenvolle Geste, die der 61-Jährige für ein paar letzte Dankesworte nutzt: "Vielen, vielen Dank. Das war nicht immer einfach mit mir, da bin ich mir relativ sicher." Aber: "Es war alles aus Liebe zum Fernsehen. Aus Liebe zu dieser Show!"
Bei "Punkt 8" hatte sich Frank im Sommer auch zu den Gründen für seinen Abschied geäußert und erklärt: "Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr die beste Version meiner selbst bin." Er möchte sich in Zukunft anderen Projekten widmen.
"Ninja Warrior Germany - Finale 2" läuft am Freitag, 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr bei RTL. Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt Ihr ganze Folgen der Show auch im Livestream auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa