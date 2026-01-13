Sechs Leichen! Dieser Krimi mit GZSZ-Star ist next Level

Potsdam - Ungewohnte Rolle für Wolfgang Bahro (65): Der GZSZ-Star , der in der RTL-Soap den Joachim Gerner spielt, wird jetzt für einen Krimi zum Profiler. Und bekommt es gleich mal mit sechs (!) Leichen zu tun!

Spurensuche beim Leichenfund von Melina Hammerschmied. © RTL / Stephan Rabold

Im ersten Potsdam-Krimi "Haveltod - Im Kopf des Killers" bittet zunächst Kriminalhauptkommissar Gregor Weber (gespielt von Felix Kreutzer, 33) seinen eigentlich aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschiedenen Vater Armin Weber (Wolfgang Bahro) um Hilfe in einem außergewöhnlichen Fall.

Im Glockenturm der idyllisch an der Havel gelegenen Heilandskirche Sacrow wurde die erhängte Melina Hammerschmied (Lilly Joan Gutzeit, 26) gefunden, die offenbar keinen Suizid beging.

Gregor besucht die WG, in der das Opfer lebte und mit anderen dort Webcam-Videos drehte. Gleichzeitig erhält Armin ein "Geschenk" - eine abgeschnittene Zunge. Es ist allerdings nicht Melinas, sondern die der vor neun Jahren getöteten Nadja Keller, für deren Mord ein Unschuldiger verurteilt wurde.

Später werden auch Melinas Freundin Kira Lohme (Safinaz Sattar, 25) und ein Mann umgebracht sowie eine komplett skelettierte Leiche gefunden. Ein Todesschuss aus einer Dienstwaffe beendet den spektakulären Kriminalfall, dessen Wendung am Ende unvorhergesehen daherkommt.