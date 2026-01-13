Sechs Leichen! Dieser Krimi mit GZSZ-Star ist next Level

Haveltod - Ein Potsdam-Krimi (RTL): Ungewohnte Rolle für Wolfgang Bahro (65): Der GZSZ-Star (Joachim Gerner) wird jetzt für einen Krimi zum Profiler.

Von Nico Zeißler

Potsdam - Ungewohnte Rolle für Wolfgang Bahro (65): Der GZSZ-Star, der in der RTL-Soap den Joachim Gerner spielt, wird jetzt für einen Krimi zum Profiler. Und bekommt es gleich mal mit sechs (!) Leichen zu tun!

Spurensuche beim Leichenfund von Melina Hammerschmied.
Spurensuche beim Leichenfund von Melina Hammerschmied.  © RTL / Stephan Rabold

Im ersten Potsdam-Krimi "Haveltod - Im Kopf des Killers" bittet zunächst Kriminalhauptkommissar Gregor Weber (gespielt von Felix Kreutzer, 33) seinen eigentlich aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschiedenen Vater Armin Weber (Wolfgang Bahro) um Hilfe in einem außergewöhnlichen Fall.

Im Glockenturm der idyllisch an der Havel gelegenen Heilandskirche Sacrow wurde die erhängte Melina Hammerschmied (Lilly Joan Gutzeit, 26) gefunden, die offenbar keinen Suizid beging.

Gregor besucht die WG, in der das Opfer lebte und mit anderen dort Webcam-Videos drehte. Gleichzeitig erhält Armin ein "Geschenk" - eine abgeschnittene Zunge. Es ist allerdings nicht Melinas, sondern die der vor neun Jahren getöteten Nadja Keller, für deren Mord ein Unschuldiger verurteilt wurde.

Später werden auch Melinas Freundin Kira Lohme (Safinaz Sattar, 25) und ein Mann umgebracht sowie eine komplett skelettierte Leiche gefunden. Ein Todesschuss aus einer Dienstwaffe beendet den spektakulären Kriminalfall, dessen Wendung am Ende unvorhergesehen daherkommt.

Armin Weber bei der Obduktion von Melina Hammerschmied.
Armin Weber bei der Obduktion von Melina Hammerschmied.  © RTL / Stephan Rabold
Der Profiler bekommt eine abgeschnittene Zunge zugeschickt.
Der Profiler bekommt eine abgeschnittene Zunge zugeschickt.  © RTL / Stephan Rabold

Haveltod mit der Folge "Im Kopf des Killers": Lohnt sich das Einschalten?

Christopher Rosen (sitzend, r.) hatte seine Villa für explizite Partys vermietet. Mehrere weibliche Gäste wurden getötet.
Christopher Rosen (sitzend, r.) hatte seine Villa für explizite Partys vermietet. Mehrere weibliche Gäste wurden getötet.  © RTL / Stephan Rabold

Ja!

Wolfgang Bahro außerhalb von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in der Rolle eines Profilers zu sehen, ist für RTL-Zuschauer schon das erste Highlight. Seine angeknackste Beziehung zu seinem Sohn, den er damals als Beamter aus einem Fall abgezogen hat, was der ihm noch immer verübelt, wird ebenfalls gut inszeniert.

Das zweite sind definitiv die ausgewählten Locations. Direkt zum Start entführt uns der Krimi zur Heilandskirche Sacrow - ein malerisch an der Havel gelegenes Gebetshaus.

Später sind auch eine dunkle WG, in deren verschiedenen Zimmern Webcam-Models drehen und eine prunkvolle Villa - samt skelettierter Leiche im Bootshaus - Schauplatz der Verbrechen.

Ob Ihr den Täter schnell auf dem Schirm haben werdet?

Diese skelettierte Leiche ist eines von sechs Opfern im RTL-Krimi.
Diese skelettierte Leiche ist eines von sechs Opfern im RTL-Krimi.  © RTL / Stephan Rabold
Die Heilandskirche Sacrow ist einer der Schauplätze des RTL-Krimis.
Die Heilandskirche Sacrow ist einer der Schauplätze des RTL-Krimis.  © Jörg Carstensen/dpa

Den Krimi "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" strahlt RTL am 13. Januar (20.15 Uhr) aus. Schon jetzt seht Ihr den 90-Minüter auch bei RTL+.

