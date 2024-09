Mit gebrochener Rippe und klarer Niederlage nach Punkten: Stefan Raab ist zurück!

Am Ende überstanden beide die volle Kampf-Distanz von sechs Runden, allerdings mit deutlichen Blessuren.

Klar wurde den Zuschauern von Anfang an: Hier steht zwar ein körperlich fitter, aber deutlich älter gewordener Raab. Schon in der ersten Runde musste der Entertainer gegen Halmich, die immer noch sehr professionell und schnell zuschlug, ordentlich durchpusten.

Um 22.11 Uhr am Samstagabend begann die neue Unterhaltungs-Zeitrechnung: Im weißen Boxmantel stieg Raab quasi vom Dach des vollbesetzten PSD Bank Dome in Düsseldorf eine riesige Treppe hinab.

Schon ab kommenden Mittwoch will Stefan Raab (57) mit einer neuen Show auf RTL+ wieder Fernsehunterhaltung machen. © RTL / Raab Entertainment

Sichtlich erleichtert, die rund 13.000 Zuschauer im weiten Rund unterhalten zu haben, gab's eine freundschaftliche Umarmung im Ring.

Halmich, die nach Punkten als Siegerin verkündet wurde, konnte sich jedoch eine Spitze gegen Raab nicht verkneifen: "Du hast dich nicht einmal blicken lassen und mich hier komplett im Unklaren gelassen." Der ehemalige TV-Total Moderator konterte: "Ich bin doch kein Altenpfleger."

Auf der Pressekonferenz, in der Raab seine Pläne für eine neue Show vorstellte, bestätigte dann ein Arzt sogar eine etwas ernstere Verletzung beim Entertainer: "Die Rippe ist durch!" Schelmisch grinsend und schwer atmend sagte Stefan Raab, offenbar noch voller Adrenalin: "Ich bin doch keine Memme. Für Sie halte ich jetzt auch noch durch."

Und: Raab wird seine Ausdauer bald noch häufiger unter Beweis stellen. Denn der 57-Jährige wird in den kommenden fünf Jahren noch viele weitere Shows für RTL auf die Beine stellen.

Den Anfang macht eine bereits ab Mittwoch um 20.10 Uhr startende "Quiz-Entertainment-Competition-Show", die ausschließlich auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen sein wird.

Dazu wird dann auch sein ehemaliger Show-Praktikant Elton (53) wieder mit an Bord sein. Zum Ende kündigte Raab dann noch großspurig an: "Ich war jetzt fast zehn Jahre weg, das heißt es gibt eine ganze Generation die quasi komplett ohne gute Unterhaltung groß geworden ist. Deshalb mache ich wieder was."