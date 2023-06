RTL kündigt Dreh bei der Bahn an - und wird dennoch enttäuscht

Peter Kloeppel (64) berichtet über das Bahnchaos. © RTL/Stefan Gregorowius

Reporter Thorsten Schorn (47) hat einen Tag an Bord eines Intercity-Expresses verbracht. Doch bevor er seine Arbeit aufnehmen konnte, wurde ihm erstmal UBK, sogenannte Unternehmensbekleidung, verpasst. Designt von Guido Maria Kretschmer (58).

Bereits mehrere Wochen im Voraus hatte RTL seinen Dreh in einem der DB-Züge angekündigt und genehmigt bekommen. Doch leider hat es das Unternehmen nicht geschafft, alle möglichen Probleme zu verhindern.

8.30 Uhr geht es am Bahnhof Hamburg-Altona in Richtung München los - direkt mit der ersten Änderung. Es gibt einen Gleiswechsel, über den auch die am Bahnsteig wartende Bordrestaurant-Leiterin Sheila Kipling erst hier erfährt.

Angekommen im Restaurant des Schnellzugs weiß sie per App, welche Getränke und Speisen an Bord sind und was fehlen könnte. Und das ist leider einiges. "Es fehlen die Sachen in der Tiefkühlung, die ist leider leer. Das heißt wir haben keine Pommes, keinen Kuchen, keine Focaccia, keinen Flammkuchen und kein Eis da", berichtet Kipling.