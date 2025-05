Programm-Beben bei RTL: Sender schmeißt Raab raus! Für immer?

Im Free-TV startet die Ausstrahlung am Mittwoch, dem 18. Juni, ab 20.15 Uhr - also genau auf dem aktuellen Sendeplatz von "DGHNDMBSR". Ist das Raab-Aus damit besiegelt? Ja, aber offiziell wohl nur vorübergehend.

Mit ihrem Song "Baller" will das Duo Abor & Tynna (r.) beim ESC 2025 in Basel mal wieder eine vordere Platzierung für Deutschland holen. © Christian Charisius/dpa

Wie es dann ab Herbst für Raab weitergeht? Unklar! "Alles Weitere kommunizieren wir wie gewohnt rechtzeitig", halten sich die Fernsehmacher aus Köln aktuell noch bedeckt. Miese Quoten machen bei RTL so schnell aber niemanden nervös.

Auch "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" bleiben seit Jahren hinter den Quotenerwartungen zurück. Und trotzdem stampft der Sender jedes Jahr eine neue Staffel aus dem Boden, obwohl meist kaum noch jemand die Namen der Vorjahressieger kennt.

Fans von "DGHNDMBSR" müssen jetzt aber schon kurzfristig stark sein. Denn auch die Folge am 14. Mai fällt ins Wasser. Raab ersetzt sich sozusagen selbst und sendet ein "Eurovision Song Contest"-Spezial live aus Basel (Schweiz).

In "Chefsache ESC 2025" stellt der TV-Veteran einmal mehr unter Beweis, wie ernst er es mit seiner Rückkehr zu dem Wettbewerb meint. Nur drei Tage vor dem großen Finale will der 58-Jährige das Land so richtig in Stimmung bringen und den deutschen Act Abor & Tynna ("Baller") noch einmal persönlich vorstellen.