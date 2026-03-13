RTL-Ankündigung für zweite "Let's Dance"-Show sorgt bei Fans für Unverständnis

Köln - Auch am Freitag, dem 13. heißt es wieder: " Let's Dance !" Auf welche Tänze sich die Zuschauer freuen können, steht bereits fest. Doch eine RTL-Entscheidung sorgt bei den Fans für Unverständnis!

Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) moderieren auch die "Let's Dance"-Folge am 13. März wieder Seite an Seite. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die zweite reguläre Show der 19. Staffel steht ganz im Zeichen von großen Gefühlen, ersten Schwärmereien und echten Ohrwürmern.

Unter dem Motto "Teenage Dreams" begeben sich die Tanzpaare auf eine musikalische Reise zurück in ihre Jugend.

Wer kann mit Technik, Emotion und Performance überzeugen? Und wer tanzt sich direkt in die Herzen der Zuschauer? Fest steht: Die Hürden für Promis und Profis werden nicht kleiner. Mit Slowfox, Rumba und Contemporary warten gleich drei neue Tänze.

Letzterer löste auf dem offiziellen Instagram-Kanal des TV-Formats allerdings Unverständnis aus. "Contemporary in Show 2? Finde ich keine gute Wahl!" oder "Ich finde Contemporary in der 2. Folge viel zu früh", heißt es da etwa in den Kommentaren.

Der Stil gilt aufgrund seiner Komplexität seit jeher als "Endgegner" für viele Kandidaten, sorgt aber auch stets für große Gefühle und Emotionen - meist allerdings zu einem viel späteren Zeitpunkt innerhalb der Show.

Erwischt hat es Ex-Profisportler Willi Banner. Gemeinsam mit Startänzerin Patricia Ionel hatte der Influencer jetzt eine Woche lang Zeit, seine Seele auf dem gebohnerten Parkett in der Trainingshalle zu lassen. Am Freitagabend muss er im RTL-Studio in Köln liefern.