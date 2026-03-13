 1.571

RTL-Ankündigung für zweite "Let's Dance"-Show sorgt bei Fans für Unverständnis

Auch Freitag heißt es wieder: "Let's Dance!" Auf welche Tänze sich die Zuschauer freuen können, steht bereits fest. Eine RTL-Entscheidung sorgt für Kritik.

Von Frederick Rook

Köln - Auch am Freitag, dem 13. heißt es wieder: "Let's Dance!" Auf welche Tänze sich die Zuschauer freuen können, steht bereits fest. Doch eine RTL-Entscheidung sorgt bei den Fans für Unverständnis!

Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) moderieren auch die "Let's Dance"-Folge am 13. März wieder Seite an Seite.
Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) moderieren auch die "Let's Dance"-Folge am 13. März wieder Seite an Seite.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die zweite reguläre Show der 19. Staffel steht ganz im Zeichen von großen Gefühlen, ersten Schwärmereien und echten Ohrwürmern.

Unter dem Motto "Teenage Dreams" begeben sich die Tanzpaare auf eine musikalische Reise zurück in ihre Jugend.

Wer kann mit Technik, Emotion und Performance überzeugen? Und wer tanzt sich direkt in die Herzen der Zuschauer? Fest steht: Die Hürden für Promis und Profis werden nicht kleiner. Mit Slowfox, Rumba und Contemporary warten gleich drei neue Tänze.

Letzterer löste auf dem offiziellen Instagram-Kanal des TV-Formats allerdings Unverständnis aus. "Contemporary in Show 2? Finde ich keine gute Wahl!" oder "Ich finde Contemporary in der 2. Folge viel zu früh", heißt es da etwa in den Kommentaren.

Der Stil gilt aufgrund seiner Komplexität seit jeher als "Endgegner" für viele Kandidaten, sorgt aber auch stets für große Gefühle und Emotionen - meist allerdings zu einem viel späteren Zeitpunkt innerhalb der Show.

Erwischt hat es Ex-Profisportler Willi Banner. Gemeinsam mit Startänzerin Patricia Ionel hatte der Influencer jetzt eine Woche lang Zeit, seine Seele auf dem gebohnerten Parkett in der Trainingshalle zu lassen. Am Freitagabend muss er im RTL-Studio in Köln liefern.

Für welches "Let's Dance"-Paar platzt der "Teenage Dream"?

Auf Influencer Willi Banner und Profitänzerin Patricija Ionel (beide 31) wartet eine ganz besondere Herausforderung: der Contemporary.
Auf Influencer Willi Banner und Profitänzerin Patricija Ionel (beide 31) wartet eine ganz besondere Herausforderung: der Contemporary.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Beobachter der Show sind guter Dinge, dass die beiden "etwas Wunderbares zaubern" werden. "Für mich macht Patricija die besten Contemporary-Choreos, deshalb freue ich mich schon sehr darauf […]", schreibt eine Userin im Netz.

Auf diese Tänze und Songs dürfen sich die Zuschauer sonst noch freuen:

  • Joel Mattli mit Malika Dzumaev: Langsamer Walzer zu "Georgia On My Mind" von Ray Charles

  • Betty Taube mit Alexandru Ionel: Slowfox zu "Die schönste Zeit" von Bosse

  • Nadja Benaissa mit Vadim Garbuzov: Langsamer Walzer zu "Hero" von Mariah Carey

  • Vanessa Borck mit Victoria Sauerwald: Tango zu "I Kissed a Girl" von Katy Perry

  • Simon Gosejohann mit Ekaterina Leonova: Langsamer Walzer zu "Creep" von Radiohead

  • Gustav Schäfer mit Anastasia Maruster: Quickstep zu "Rock Me Amadeus" von Falco

  • Esther Schweins mit Massimo Sinató: Rumba zu "Kayleigh" von Marillion

  • Bianca Heinicke mit Zsolt Sándor Cseke: Cha-Cha-Cha zu "We're All in This Together" aus "High School Musical"

  • Ross Antony mit Mariia Maksina: Cha-Cha-Cha zu "Hand on Your Heart" von Kylie Minogue

  • Willi Banner mit Patricija Ionel: Contemporary zu "U Got It Bad" von Usher

  • Milano mit Marta Arndt: Wiener Walzer zu "Stuck With You" von Justin Bieber ft. Ariana Grande

  • Anna-Carina Woitschack mit Evgeny Vinokurov: Quickstep zu "Wannabe" von den Spice Girls

  • Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger: Slowfox zu "Smells Like Teen Spirit" von Paul Anka

Wer kann die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González überzeugen? Wer sammelt wichtige Punkte auf dem Weg in die nächste Runde? Und für wen platzt der "Teenage Dream"?

"Let's Dance" läuft wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

