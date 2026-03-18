RTL bringt neue Show an den Start: Hier kommen Musik-Junkies voll auf ihre Kosten
Köln - Musik-Junkies aufgepasst: RTL bringt das beliebte Ratespiel "Hitster" auf die große TV-Bühne.
In sechs Folgen müssen sich prominente Zweierteams dabei kniffligen Fragen aus der Musikgeschichte stellen: Song für Song reisen sie durch Jahrzehnte voller Hits, Ohrwürmer sowie Klassikern aus Pop, Rock und Schlager - und müssen die Lieder dabei auf einer Zeitleiste richtig einsortieren.
Für die Promi-Duos geht es dabei nicht nur um die Ehre, sondern um einen satten Jackpot in Höhe von 10.000 Euro für den guten Zweck, die dem Gewinnerteam winken.
Moderiert wird die neue Gameshow von Entertainer und Musikkenner Elton (bürgerlich Alexander Duszat, 54).
"Was ich an Hitster so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat", sagt der 54-Jährige.
Stattdessen komme es darauf an, sich an sein eigenes Leben zu erinnern. "Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik", gibt Elton einen Einblick in die Sendung.
Auf diese Promis dürfen sich Fans freuen
Mit dabei werden unter anderem die Musiker Angelo (44) und Gabriel Kelly (24) sein, Kult-Entertainer Ingolf Lück (67), TV-Liebling Evelyn Burdecki (37), Fernsehgarten-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60), Popsängerin Jeanette Biedermann (46), Schauspieler Hans Sigl (56), Ex-"GZSZ"-Darstellerin Yvonne Catterfeld (46), Schlagerstar Ben Zucker (42) sowie das "Let’s Dance"-Duo Joachim Llambi (61) und Daniel Hartwich (47).
Darüber hinaus dürfen sich die Fans auf Auftritte nationaler und internationaler Musikstars wie Nik Kershaw (68), Max Giesinger (37) und Carol Decker (T’Pau, 68) freuen.
Die erste Folge von "Hitster - Die Gameshow der größten Hits" wird am 12. April ab 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Zudem stehen die Folgen jeweils schon eine Woche vorab bei RTL+ auf Abruf bereit.
Titelfoto: RTL / Annette Etges