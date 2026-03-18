RTL bringt neue Show an den Start: Hier kommen Musik-Junkies voll auf ihre Kosten

Moderiert wird die neue RTL-Show von Entertainer Elton (bürgerlich Alexander Duszat, 54). © RTL / Annette Etges

In sechs Folgen müssen sich prominente Zweierteams dabei kniffligen Fragen aus der Musikgeschichte stellen: Song für Song reisen sie durch Jahrzehnte voller Hits, Ohrwürmer sowie Klassikern aus Pop, Rock und Schlager - und müssen die Lieder dabei auf einer Zeitleiste richtig einsortieren.

Für die Promi-Duos geht es dabei nicht nur um die Ehre, sondern um einen satten Jackpot in Höhe von 10.000 Euro für den guten Zweck, die dem Gewinnerteam winken.

Moderiert wird die neue Gameshow von Entertainer und Musikkenner Elton (bürgerlich Alexander Duszat, 54).

"Was ich an Hitster so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat", sagt der 54-Jährige.

Stattdessen komme es darauf an, sich an sein eigenes Leben zu erinnern. "Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik", gibt Elton einen Einblick in die Sendung.