RTL bringt neues Nachrichtenmagazin an den Start

Köln - RTL baut sein Programm weiter um: Mit "Deutschland am Morgen" startet schon am 4. Mai ein neues Nachrichtenmagazin beim Kölner TV-Kanal sowie dessen Tochtersender ntv.

Übernehmen die Moderation der neuen RTL-Sendung "Deutschland am Morgen" (v.l.): Jörg Boecker, Sabrina Ilski, Sybille Scharr und Jan Malte Andresen. © RTL / Lena-Luise Grellert / Maya Claussen

Von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 9 Uhr begrüßen die beiden Moderationspaare Sabrina Ilski und Jörg Boecker sowie Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf beiden Sendern.

Zum erweiterten Team gehört außerdem das Duo Sarah Oswald und Daniel Fischer.

Das Magazin soll als "plattformübergreifende 360-Grad-Marke" die TV-Sendung mit digitalen Angeboten und Social-Media-Inhalten eng verknüpfen, so RTL. "Dabei werden Inhalte nicht nur begleitend ausgespielt, sondern aktiv in die Sendung integriert", heißt es weiter.

Im Fokus der Show steht laut RTL ein "klar strukturiertes Stundenschema mit Nachrichten, Sport, Wetter und Rubriken wie 'Meinung am Morgen', 'Gesund am Morgen' oder 'Geld am Morgen'".