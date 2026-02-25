RTL greift in TV-Programm ein: Mehrere Formate ersatzlos gestrichen

Köln - Ganz kurzfristig hat RTL jetzt mal wieder kräftig an seinem Sendeplan geschraubt. Konkret davon betroffen ist das TV-Programm am Donnerstagabend.

Am Donnerstagabend zeigt RTL ab 18.30 Uhr gleich zwei Spiele aus der Playoff-Runde der UEFA Europa League. © Martial Trezzini/Keystone/dpa

Ab 18.30 Uhr zeigt der Kölner Privatsender das UEFA Europa League Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Die Partie läuft zudem auch noch auf dem Spartenkanal Nitro sowie im Stream bei RTL+.

Kommentiert wird die Live-Übertragung von Wolff Fuss (49). Für die fachkundige Expertise steht auch diesmal wieder der ehemalige deutsche Weltklasse-Fußballer Lothar Matthäus (64) bereit.

Im Anschluss geht es weiter mit der Begegnung zwischen Nottingham Forest (England) und Fenerbahce Istanbul (Türkei). Die Übertragung startet um 20.45 Uhr, ab 21 Uhr rollt der Ball. Es kommentieren Cornelius Küpper und Felix Kroos (beide 34).

Aufgrund der abendfüllenden Sportberichterstattung kommt es innerhalb des traditionellen RTL-Programms zu drastischen Einschnitten. Vor allem Daily-Soap-Fans müssen stark sein - oder auf andere Plattformen ausweichen.