RTL schmeißt Castingshow raus: Gewinner aus Sachsen attackiert Sender

Köln - Ihr kennt die Castingshow "Schlager, mein Leben" bei RTL nicht? Kein Wunder, denn die Sendung wurde bisher nicht ausgestrahlt – und das, obwohl die Dreharbeiten bereits vor drei Jahren abgeschlossen wurden. Jetzt hat der Gewinner der Show den Kölner Privatsender attackiert.

Markus Hoffmann aus Sachsen behauptet, 2022 die Castingshow "Schlager, mein Leben" bei RTL gewonnen zu haben. Bislang wurde die Sendung aber nicht ausgestrahlt. © Instagram/markushoffmann_official (Screenshot)

"Ich bin total enttäuscht", erklärt Markus Hoffmann aus Oelsnitz im Vogtland gegenüber "schlager.de".

Vor allem stoße ihm sauer auf, dass alle Teilnehmer viel Zeit und Mühe für die Aufzeichnung der Schlager-Castingshow investiert hätten.

"Zumal ich damals sogar gewonnen habe und 'Schlagerstern' geworden bin", fügt er hinzu.

Auch deshalb habe Markus bereits mehrfach bei RTL nachgefragt, ob die Folgen doch noch irgendwann ausgestrahlt werden, doch eine Antwort habe er nie bekommen.

"Einzig die Produktionsfirma hat mit mir gesprochen. Die sagen, dass die Folgen sendefertig sind, aber mehr wissen die auch nicht", so der Sachse.

Aufgrund seines Sieges habe er dann auch bei einem der größten Schlagerfestivals der Branche auftreten dürfen. In Köln habe er neben Stars wie Michelle (54), Giovanni Zarrella (47), Beatrice Egli (37) und Pop-Titan Dieter Bohlen (72) auf der Bühne gestanden. Allerdings sei sein Part bei der TV-Übertragung im Anschluss herausgeschnitten worden.