RTL schmeißt Castingshow raus: Gewinner aus Sachsen attackiert Sender
Köln - Ihr kennt die Castingshow "Schlager, mein Leben" bei RTL nicht? Kein Wunder, denn die Sendung wurde bisher nicht ausgestrahlt – und das, obwohl die Dreharbeiten bereits vor drei Jahren abgeschlossen wurden. Jetzt hat der Gewinner der Show den Kölner Privatsender attackiert.
"Ich bin total enttäuscht", erklärt Markus Hoffmann aus Oelsnitz im Vogtland gegenüber "schlager.de".
Vor allem stoße ihm sauer auf, dass alle Teilnehmer viel Zeit und Mühe für die Aufzeichnung der Schlager-Castingshow investiert hätten.
"Zumal ich damals sogar gewonnen habe und 'Schlagerstern' geworden bin", fügt er hinzu.
Auch deshalb habe Markus bereits mehrfach bei RTL nachgefragt, ob die Folgen doch noch irgendwann ausgestrahlt werden, doch eine Antwort habe er nie bekommen.
"Einzig die Produktionsfirma hat mit mir gesprochen. Die sagen, dass die Folgen sendefertig sind, aber mehr wissen die auch nicht", so der Sachse.
Aufgrund seines Sieges habe er dann auch bei einem der größten Schlagerfestivals der Branche auftreten dürfen. In Köln habe er neben Stars wie Michelle (54), Giovanni Zarrella (47), Beatrice Egli (37) und Pop-Titan Dieter Bohlen (72) auf der Bühne gestanden. Allerdings sei sein Part bei der TV-Übertragung im Anschluss herausgeschnitten worden.
"Schlager, mein Leben": RTL lässt Anfrage bislang unbeantwortet
Inzwischen habe auch sein Image darunter gelitten, dass die Show bislang nicht ausgestrahlt worden sei. Denn die Leute würden denken, dass er Quatsch erzähle und es sie Sendung gar nicht gebe. "Die denken, ich spinne", macht Markus klar.
Aber nicht nur der Sachse sei enttäuscht, sondern auch einige Fans hätten sehr gelitten. "Es gab sogar schon welche, die geweint haben, weil sie bei den Dreharbeiten dabei waren und im TV zu sehen sein wollten", verrät der Sänger.
Zudem sei das Format für Schlagerfans mal etwas Neues gewesen, weshalb die Enttäuschung sehr tief sitze. Sein Traum sei es trotzdem weiterhin, auf der großen Bühne zu stehen oder wieder bei einem TV-Auftritt mitzuwirken.
"Vielleicht klappt es ja irgendwann mit einer 'Giovanni Zarrella Show' – den habe ich ja schon kennengelernt", so der "Schlager, mein Leben"-Gewinner abschließend.
Doch was sagt RTL selbst dazu? "Wir können gut nachvollziehen, dass die Situation für den Protagonisten mit Enttäuschung verbunden ist. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass im Rahmen der Programmplanung grundsätzlich keine Gewähr für eine Ausstrahlung oder spätere Verwertung übernommen werden kann", so ein Sprecher exklusiv gegenüber TAG24.
Nach aktuellem Stand sei eine Ausstrahlung von 'Schlager, mein Leben' sowie eine Bereitstellung im Streaming zudem auch nicht vorgesehen.
Erstmeldung am 25. Februar, 9.53 Uhr. Update um 10.36 Uhr.
Titelfoto: Instagram/markushoffmann_official (Screenshot)