RTL schickt diese zwölf "Reality Queens" in den Dschungel! Neues Format startet schon im Juni

Zudem hat der Privatsender am Donnerstag auch den Cast für das neue Format bekannt gegeben - und der hat es durchaus in sich!

Einige Details sind aber schon jetzt klar: So soll es in dem von Ex-"Dschungelkönig" Filip Pavlović (29) moderierten Format um eine Gewinnsumme von insgesamt 50.000 Euro gehen. Und - besonders brisant: Die Reality-Queens müssen wohl gegeneinander antreten und um ihre Schlafplätze kämpfen.

Ricarda Raatz (31) und Vanessa Nwattu (24)

Ricarda machte ihre ersten Schritte in der Reality-Branche bei "Are You The One" - und lernte dabei den umstrittenen Maurice Dziwak (25) kennen. Zusammen kämpften die beiden im "Sommerhaus der Stars" um den Sieg - und trennten sich anschließend. Nun wagt sich Ricarda auf ihr eigenes Solo-Abenteuer.

Dort kommt es dann auch zum Wiedersehen mit Vanessa. Auch die war mit ihrem Freund Aleks Petrovic (26) im Sommerhaus, bei dem zwischen den beiden Paaren gehörig die Fetzen flogen. Wie sich die 24-Jährige alleine schlagen wird, wird sich nun im südamerikanischen Regenwald zeigen.