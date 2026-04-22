RTL passt sein TV-Programm an und wirft "Wer wird Millionär?" raus
Köln - Bittere Pille für alle "Wer wird Millionär?"-Fans: RTL hat das beliebte Quizformat mit Günther Jauch (69) vorerst aus seinem Programm verbannt. Was steckt dahinter?
Am vergangenen Montag wurde nicht nur erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder eine Millionenfrage gestellt, es war gleichzeitig auch die vorerst letzte "WWM"-Ausgabe für gleich mehrere Wochen. In die traditionelle Sommerpause hat sich der Moderator allerdings noch nicht verabschiedet.
Ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft ist diesmal ebenfalls nicht für die Zwangspause verantwortlich, vielmehr muss Jauch seinen angestammten Sendeplatz am Montagabend ab 20.15 Uhr einem Kollegen überlassen: Ralf Schmitz.
Der ehemalige "Take Me Out"-Gastgeber feiert am 27. April sein RTL-Comeback und hat dafür gleich mal eine neue Show mitgebracht. "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" heißt das Produkt, das für gute Einschaltquoten sorgen soll.
Laut "DWDL" handelt es sich dabei um eine Adaption des BBC-Formats "Wisdom of the Crowd", dessen Rechte sich RTL gesichert hat. Das Konzept: Ein Teilnehmer muss sich mit 200 Studiogästen in einem Schätzspiel messen.
Vorerst nur drei Ausgaben von "Wisdom of the Crowd" geplant
Es geht dabei weniger um Wissen, sondern eher um ein gutes Bauchgefühl bei Fragen, die voller skurriler Funfacts stecken. Um zu gewinnen, muss der Teilnehmer mit seinen Antworten näher an der Lösung sein als das Publikum.
Als Beispiele nennt RTL: "Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?", "Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?" oder "Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen den Kopf nach rechts?"
Liegt der Einzelkandidat auch nur einmal näher an der richtigen Antwort als die Mehrheit der 200 Personen im Publikum, gewinnt er 10.000 Euro. Maximal vier Chancen gibt es dafür. Gelingt es keinem, die Gruppe zu schlagen, wächst der Jackpot der vielen.
Für eingefleischte "WWM"-Fans gibt es jedoch einen Lichtblick. RTL ließ vorerst nur drei Ausgaben von "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" produzieren. Schon Ende Mai kehrt Jauch mit einem Pfingst-Special auf seinen angestammten Sendeplatz zurück.
Titelfoto: RTL