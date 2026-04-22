RTL passt sein TV-Programm an und wirft "Wer wird Millionär?" raus

Köln - Bittere Pille für alle " Wer wird Millionär? "-Fans: RTL hat das beliebte Quizformat mit Günther Jauch (69) vorerst aus seinem Programm verbannt. Was steckt dahinter?

RTL schickt "Wer wird Millionär?" und Günther Jauch (69) in eine kurze Zwangspause. © RTL

Am vergangenen Montag wurde nicht nur erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder eine Millionenfrage gestellt, es war gleichzeitig auch die vorerst letzte "WWM"-Ausgabe für gleich mehrere Wochen. In die traditionelle Sommerpause hat sich der Moderator allerdings noch nicht verabschiedet.

Ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft ist diesmal ebenfalls nicht für die Zwangspause verantwortlich, vielmehr muss Jauch seinen angestammten Sendeplatz am Montagabend ab 20.15 Uhr einem Kollegen überlassen: Ralf Schmitz.

Der ehemalige "Take Me Out"-Gastgeber feiert am 27. April sein RTL-Comeback und hat dafür gleich mal eine neue Show mitgebracht. "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" heißt das Produkt, das für gute Einschaltquoten sorgen soll.

Laut "DWDL" handelt es sich dabei um eine Adaption des BBC-Formats "Wisdom of the Crowd", dessen Rechte sich RTL gesichert hat. Das Konzept: Ein Teilnehmer muss sich mit 200 Studiogästen in einem Schätzspiel messen.