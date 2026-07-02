Show-Hammer bei RTL! Es betrifft das "Dschungelcamp" und "Let's Dance"
Köln - Paukenschlag bei RTL! Wie der Privatsender bekannt gab, wird im nächsten Jahr die Dosis zweier absoluter Format-Giganten erhöht.
Sowohl "Let's Dance" als auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sollen 2027 mit den längsten Staffeln aller Zeiten auf die Bildschirme zurückkehren. Diese Bombe ließen die Kölner TV-Macher jetzt im Rahmen des Screenforce Festivals platzen.
Bei der Veranstaltung für Werbekunden werden traditionell die Programmhighlights der kommenden Monate präsentiert.
Die beliebte Tanzshow gehört bereits seit 2006 zum RTL-Programm. Im kommenden Jahr steht mit der 20. Staffel ein echter Meilenstein an. Das Format, das sich in der Regel über den gesamten Frühling erstreckt, soll dabei noch weiter ausgebaut werden.
"Mit dem Jubiläum darf sich das Publikum auf die größte Staffel der Showgeschichte freuen – mit noch mehr Tänzen, noch mehr Emotionen und unvergesslichen TV-Momenten", heißt es vielversprechend in der Sender-Ankündigung.
Food-Experte Sebastian Lege wechselt komplett zu RTL
Das Dschungelcamp läuft seit 2004 und ist damit sogar noch zwei Jahre älter als "Let's Dance". In diesem Jahr war die Staffel des in Australien produzierten Reality-Formats vor allem von den Debatten rund um die Teilnahme von Skandalmusiker Gil Ofarim geprägt.
In der Regel teilten sich die Stars und Sternchen rund zwei Wochen lang mit Spinnen, Ameisen und anderen Kriechtieren das Busch-Bett in Down Under. Für die kommende Ausgabe hat RTL nun die "längste Staffel ever" versprochen.
Weitere Details wurden zunächst nicht genannt und sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Dafür wurde überdies bestätigt, dass Food-Experte Sebastian Lege komplett zu RTL wechseln wird.
Von 2027 wird er exklusiv für die Sendergruppe vor der Kamera stehen. Sein Vox-Format "Lege kommt auf den Geschmack", das schon seit 2023 läuft, werde fortgesetzt. Gleichzeitig sind weitere "Primetime-Projekte" für RTL und Vox geplant.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa