"stern TV"-Knall: Hallaschka wirft am Sonntag hin - Ersatz hat RTL schon gefunden
Köln - Nächste Personal-Rochade bei RTL: Steffen Hallaschka (54) möchte nicht mehr die Sonntagsausgabe von "stern TV" moderieren. Ersatz steht bereit.
Wie der Kölner Privatsender mitteilte, wird die Sendung nach ihrer NFL-Pause in neuem Gewand zurückkehren. Ab dem 15. Februar heißt es dann Stefan statt Steffen: Anstelle von Hallaschka übernimmt Redaktionsleiter Stefan Uhl.
Er wird im wöchentlichen Wechsel mit Moderatorin und Journalistin Mareile Höppner (48) ab 22.15 Uhr durch die Sendung führen. Auch das Studio ist brandneu und befindet sich fortan in den Fernsehstudios in Köln-Bocklemünd.
Ganz von der "stern TV"-Bildfläche verschwinden wird Hallaschka nicht. Der 54-Jährige präsentiert auch weiterhin und wie gewohnt die Ausgabe am Mittwoch. Diese Entscheidung sei laut RTL "in Abstimmung mit Steffen Hallaschka" getroffen worden.
In Uhl setzen die Verantwortlichen des Kölner Privatsenders derweil ihr vollstes Vertrauen, wie Christian Schleker, Chefredakteur Primetime RTL News, beteuert. Die Position des Redaktionsleiters hat "der Neue" erst seit August 2025 inne.
Stefan Uhl bereits seit über 20 Jahren für "stern TV" im Einsatz
Seine "stern TV"-Vita ist jedoch weitaus älter. Bereits über 20 Jahre lang arbeitet Uhl für das Format, mehr als die Hälfte davon als Reporter vor der Kamera. Auch in dem RTL-Format "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" war er schon zu sehen.
Zu seiner neuen Rolle sagt Uhl: "'stern TV' ist seit über 20 Jahren mein berufliches Zuhause, deshalb bedeutet es mir wirklich viel, die Sendung am Sonntag jetzt auch moderieren zu dürfen. Ich bin dankbar für das Vertrauen […]."
Seine Kollegin Mareile Höppner ist schon seit knapp drei Jahren für die Sonntagsausgabe als Moderatorin im Einsatz, die Folge unter der Woche hat sie seither auch immer mal wieder als Vertretung übernommen.
Hallaschka hat "stern TV" im Januar 2011, also vor fast genau 15 Jahren, erstmals moderiert. Damals löste er Günther Jauch (69) ab, der zuvor 20 Jahre lang das prägende Gesicht des Formats gewesen ist.
