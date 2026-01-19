Trotz Sparkurs: RTL setzt auf neue Show mit Raab und Schöneberger
Köln – RTL hat eine neue Samstagabend-Show am Start und diesmal gleich mit einem echten Dreamteam.
Wie der Kölner Privatsender am Montagmittag mitteilt, werden Barbara Schöneberger (51) und Stefan Raab (59) zusammen "Wer weiß wie wann was war?" im Frühjahr auf RTL und RTL+ moderieren.
Nach dem ESC-Vorentscheid 2025 stehen die beiden Entertainer jetzt zum ersten Mal gemeinsam als Moderationsduo vor der Kamera. RTL verspricht sich viel von dieser energiegeladenen Kombination.
Doch nicht nur die Moderation macht die neue Sendung aus, insgesamt soll das Konzept unterhaltsam, frech und voller Überraschungen werden.
In der neuen Eventshow werden Studio-Publikum und Zuschauer zu Quiz-Teilnehmern, die gemeinsam mit prominenten Gästen ihr Wissen testen.
Es geht quer durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Sozusagen alles, was man irgendwie mal gehört hat, aber sich nie so richtig sicher ist.
RTL Deutschland: Große Show-Pläne trotz harter Einschnitte
Anders als bei vielen anderen Shows sitzt das Studio-Publikum hier nicht nur im Saal, sondern wird aktiv ins Geschehen eingebunden. Wie genau das abläuft und welche Rolle die Zuschauer dabei spielen, dürfte einer der vielen Überraschungsmomente bleiben.
Inga Leschek, Programmchefin von RTL Deutschland, zeigt sich überzeugt: "Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird."
Neben neuen Showideen steckt RTL Deutschland derzeit mitten in einem größeren Wandel. Der Konzern hat Ende 2025 den Abbau von rund 600 Stellen angekündigt, um Kosten zu senken und sich stärker auf das Streaminggeschäft von RTL+ auszurichten.
Hintergrund sind rückläufige Werbeeinnahmen im klassischen Fernsehen. Das Unternehmen sieht den Schritt als notwendig an, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
In diesem Zuge wurden auch bekannte Formate aus dem Programm gestrichen, darunter das VIP-Magazin "Gala".
