Trotz Sparkurs: RTL setzt auf neue Show mit Raab und Schöneberger

Köln – RTL hat eine neue Samstagabend-Show am Start und diesmal gleich mit einem echten Dreamteam.

"Wer weiß wie wann was war?": RTL setzt auf eine neue Samstagabend-Show mit. Barbara Schöneberger (51) und Stefan Raab (59). © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Wie der Kölner Privatsender am Montagmittag mitteilt, werden Barbara Schöneberger (51) und Stefan Raab (59) zusammen "Wer weiß wie wann was war?" im Frühjahr auf RTL und RTL+ moderieren.

Nach dem ESC-Vorentscheid 2025 stehen die beiden Entertainer jetzt zum ersten Mal gemeinsam als Moderationsduo vor der Kamera. RTL verspricht sich viel von dieser energiegeladenen Kombination.

Doch nicht nur die Moderation macht die neue Sendung aus, insgesamt soll das Konzept unterhaltsam, frech und voller Überraschungen werden.

In der neuen Eventshow werden Studio-Publikum und Zuschauer zu Quiz-Teilnehmern, die gemeinsam mit prominenten Gästen ihr Wissen testen.

Es geht quer durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Sozusagen alles, was man irgendwie mal gehört hat, aber sich nie so richtig sicher ist.