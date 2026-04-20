TV-Knall nach 650 Folgen: RTL wirft Richterin Barbara Salesch raus
Köln - Das letzte Urteil ist gefallen: RTL zieht Richterin Barbara Salesch (75) den Stecker. Nach vier Jahren und 650 Folgen ist Schluss, doch ein Hoffnungsschimmer bleibt.
Wie "bunte.de" aus Produktionskreisen erfuhr, endeten die Dreharbeiten zur achten Staffel von "Das Strafgericht" am vergangenen Freitag in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Neue Folgen sind aktuell nicht mehr geplant.
Entsprechend emotional soll es deshalb auch nach der finalen Klappe vor Ort zugegangen sein. Auf dem Parkplatz vor der Produktionsstätte war ein Grill aufgestellt worden, um nach Drehschluss noch einen kleinen Umtrunk zu veranstalten.
In einem festlich dekorierten Aufenthaltsraum habe zum Abschied außerdem ein Plakat an der Wand gehangen mit der Aufschrift: "4 Jahre, 8 Staffeln, 650 Folgen und das tollste Team ever! Go Team Salesch!"
Einige Mitarbeiter der RTL-Produktion sollen in der letzten Episode zudem als Komparsen in der Gerichtssendung aufgetreten sein, um ihre "Chefin" zu überraschen.
Doch wie geht es weiter? Offenbar müssen die Fans noch nicht gänzlich auf die Kult-Juristin verzichten.
RTL plant mehrere Primetime-Specials mit TV-Richterin Barbara Salesch
Mit den abgedrehten Folgen könne der Kölner Sender die werktäglichen Sendeplätze noch bis weit in das kommende Jahr hinein bestücken, wie das Onlineportal weiter berichtet. Neue Ausgaben von "Barbara Salesch - Das Strafgericht" laufen immer montags bis freitags, um 15 Uhr.
Sogar die vormittäglichen Wiederholungen, die bei RTL ab 11 Uhr gezeigt werden, locken regelmäßig über eine Million Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Eine beachtliche Zahl, die zeigt, dass die Richterin mit den signalroten Haaren ihre Strahlkraft noch nicht verloren hat.
Trotzdem sollen keine neuen täglichen Folgen produziert werden. Stattdessen seien bis zum Sommer noch mehrere Primetime-Specials mit Barbara Salesch geplant. So wie vor rund einem Jahr: "Der größte Prozess ihres Lebens" begeisterte damals auf Anhieb 2,27 Millionen Zuschauer.
Und es gibt noch einen Hoffnungsschimmer: Laut "bunte.de"-Info besitzt RTL die Option, doch noch weitere Staffeln zu ordern. In wenigen Tagen wird Salesch 76. Ihr Alter soll jedoch kein Grund für das jüngste TV-Aus sein.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa