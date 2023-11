16.11.2023 05:30 Viele dramatische Notsituationen: Promis helfen Kindern beim RTL-Spendenmarathon

Der Privatsender RTL trommelt an diesem Donnerstag (16. November) wieder viele Stars zum Spendenmarathon für Kinder in Not zusammen.

Köln - Der Privatsender RTL trommelt wieder viele Stars zum Spendenmarathon für Kinder in Not zusammen. Der RTL-Spendenmarathon wird auch in diesem Jahr wieder von Wolfram Kons (59) moderiert. © Rolf Vennenbernd/dpa An diesem Donnerstag und Freitag steigt die "längste Charity-Sendung im deutschen TV" zum 28. Mal, wie der Sender in Köln mitteilte. "Noch nie hat der RTL-Spendenmarathon in einer Zeit stattgefunden, in der es so viele dramatische Notsituationen für Kinder gab wie heute", sagte Moderator Wolfram Kons (59) laut Mitteilung. "Kriege, Krisen, Katastrophen weltweit und dazu die immer noch dramatische Kinderarmut hier in Deutschland." Zu den Stars, die sich an der Benefiz-Aktion beteiligen, gehören der Singer-Songwriter Nico Santos (30) und der Fußballer Philipp Lahm (40). RTL "Die Verräter": SIE gewinnen im Finale, RTL soll schon die zweite Staffel planen Moderatorin Annika Lau (44) kämpft für mehr Sicherheit und Stärkung von Kindern in Frauenhäusern, die häusliche Gewalt erfahren haben. TV-Star Monica Lierhaus (53) setzt sich für tiergestützte Therapien für Kinder mit starkem Förderbedarf ein. Model Anna Ermakova (23) unterstützt Clownsvisiten in Kinderkliniken. TV-Moderator Dirk Steffens bringt ein Stück Natur zurück ins Ahrtal Sänger Pietro Lombardi (31) und Verlobte Laura Maria Rypa (27) setzen sich für verbesserte Therapien bei frühgeborenen Kindern ein. TV-Moderator Dirk Steffens (55) bringt Kindern, die unter den Folgen der Unwetterkatastrophe im Ahrtal leiden, mit dem Projekt "Bienensommer" ein Stück Natur zurück. Schauspieler Wayne Carpendale (46) hilft benachteiligten Kids und Kindern mit Behinderung in Tansania.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa