Promis als Dragqueens: Wer verwandelt sich in eine bunte Rampensau?

In der RTL-Show "Viva la Diva" verwandeln sich Prominente in extravagante Dragqueens - auch am Freitag springen sechs bekannte Personen in den Fummel.

Von Nico Zeißler

Köln - In der RTL-Show "Viva la Diva" verwandeln sich Prominente in extravagante Dragqueens. Wer hinter Perücke, jeder Menge Make-up und ausgefallenen Outfits steckt, wird erst später aufgedeckt. Auch am Freitag wagen sich wieder sechs bekannte Personen in den Fummel. TAG24 zeigt Euch eine(n). Sie raten (v.l.n.r.): Jorge González (55), Tahnee (31), Jana Ina Zarrella (46) und Olivia Jones (53). © RTL/Frank W. Hempel Sechs neue Promis für den Laufsteg! Am Freitagabend werden dem ebenso prominenten Rateteam wieder die Köpfe qualmen. Olivia Jones (53), Jorge González (55), Tahnee (31) und Jana Ina Zarrella (46) müssen - ähnlich wie bei "The Masked Singer" auch anhand einiger Indizien erkennen, welcher Star sich zur (noch pompöseren) Rampensau gemausert hat. Einen der Kandidaten zeigt Euch TAG24 schon einmal auf Fotos. Die Schönheit trägt eine blond gelockte Perücke sowie ganz viel Lila auf Lippen, Wangen und um die Augen. Das silbern glitzernde und strahlende Outfit erinnert ein wenig an "Eurovision Song Contest"-Kultkandidat Verka Serduchka (49), der mit "Dancing Lasha Tumbai" 2007 Zweiter wurde. RTL Werbemarkt-Krise belastet RTL-Geschäftszahlen: Deutlich unter Vorjahresniveau! Die kamerarelevanten Posen scheint die Teilzeit-Dame auch schon draufzuhaben. Aber wer steckt hinter der schrillen Fassade? Das wird ebenso wie die fünf anderen Kandidaten erst am Ende der Show aufgeklärt. Dieser Promi steht am Freitag auf der Bühne. © Bildmontage: RTL Aber wer ist das? © RTL Viva la Diva: Drei Runden voller Unterhaltung und Mitraten Begeisterten am vergangenen Freitag (v.l.n.r.): Massimo Sinató (42), Uwe Ochsenknecht (67), Wigald Boning (56), Hardy Krüger (55), Patrick Lindner (62) und Ralf Richter (65). © RTL/Frank W. Hempel In drei Runden, darunter einem Catwalk-Lauf und Lip Sync, bei dem lippensynchron zu großen Welthits performt werden muss, entscheidet zudem eine Jury professioneller Dragqueens, wer sich nach und nach zu erkennen geben muss. Natürlich nach den Vermutungen des Rateteams. Als Dragqueens in der Jury sitzen Bambi Mercury, Pam Pengco, Danny Ma Fanny, Laila Licious und Catherrine LeClery. Die erste Show am vergangenen Freitag hatte Hardy Krüger Junior (55) als "Hydra" vor Patrick Lindner (62, "Cookie Paradise") und Uwe Ochsenknecht (67, "Blu Q") gewonnen. Außerdem dabei waren Wigald Boning (56, "The Wig"), Massimo Sinató (42, "Mizzy Mi") und Ralf Richter (65, "Una Hurt"). RTL RTL kündigt Dreh bei der Bahn an - und wird dennoch enttäuscht Sechs neue Promis versuchen in der von Starkoch Tim Mälzer (52) moderierten RTL-Show ihr Glück. Wer setzt sich die Krone aufs toupierte Haar? Die Jury der professionellen Drags (v.l.n.r.): Danny Ma Fanny, Laila Licious, Bambi Mercury, Catherrine Leclery und Pam Pengco. © RTL/Frank W. Hempel TV-Tipp: Welche fünf neuen Prominenten sich dem kompletten Makeover unterzogen haben, zeigt RTL am Freitagabend (9. Juni) ab 20.15 Uhr.

