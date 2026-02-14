Wie lange tut sich RTL das noch an? Stefan Raab sorgt für neuen Tiefpunkt

Köln - Der kurzfristige "Höhenflug" von Entertainer Stefan Raab (59) und seiner " Die Stefan Raab Show " ist vorbei. Schlimmer noch: Das Format hat seinen Tiefpunkt erreicht!

Auch der neue Sendeplatz in der Late-Night konnte die Quoten der "Stefan Raab Show" nicht retten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuletzt hatte der gelernte Metzger aus Köln im Anschluss an das RTL-Dschungelcamp durchaus respektable Einschaltquoten einfahren können. Allerdings lag dies einzig und allein an dem Reality-Trash-Gold aus dem australischen Busch.

Ohne "Ich bin ein Start - Holt mich hier raus!" als Zugpferd vorneweg stürzte die Raab-Show in der Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt vollends in die Bedeutungslosigkeit ab - und das trotz des brandneuen Sendeplatzes.

Am Donnerstag startete die Show erst um 22.45 Uhr. Der Marktanteil war mit 2,9 Prozent (370.000 Zuschauer) jedoch mehr als blamabel. Noch schlimmer sah es bei den 14- bis 49-Jährigen aus: 0,10 Millionen reichten hier nur für 4,1 Prozent - neuer Negativrekord.

Bleibt nur die Frage: Wie lange schaut sich RTL das Quoten-Desaster mit dem Erfinder der Wok-WM noch an? Tatsächlich scheint man beim Kölner Privatsender die Hoffnung auf Besserung noch nicht aufgegeben zu haben.