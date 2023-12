Sachse René setzt für Schlagerkarriere alles auf eine Karte: "Das ist der Punkt X, das muss funktionieren!"

Seelitz - Auf seinem Weg zur Karriere als Schlagersänger wird der ehemalige Süßwaren-Verkäufer René Rumberger (45) aus Seelitz bei Mügeln vom Fernsehteam von "Neues Leben, neues Glück" begleitet. Nach einer erfolglosen Tour und einem absoluten Tiefpunkt setzt der Seelitzer all seine Hoffnungen in einen eigenen Song - und ein Treffen mit seinem großen Schlager-Idol.

René Rumberger (45) heuert einen Produzenten an, um seinen ersten eigenen Song zu kreieren. © RTL / Vitamedia Film

Im April 2023 musste Renè seine erste eigene Tour abbrechen: Zu den zehn Terminen in der Region erschienen zu wenige Besucher, mehrere Termine musste der 45-Jährige selbst wegen seines Lungenleidens und Erkrankung absagen.

"Ich habe meine Ersparnisse komplett in meinen Traum investiert, vielleicht umsonst", so der ehemalige Zirkusartist und Süßwaren-Verkäufer traurig.

Doch so schnell will René nicht aufgeben: Mit einem eigenen Song statt den bisherigen Cover-Aufnahmen will er den großen Coup landen und sich einen Namen bei Plattenformen und Radio-Promotern machen.

Leider braucht es für die Produktion eines Songs Geld, welches der Nordsachse nicht hat.

Kurzerhand verkauft er seine Eismaschine, das letzte Überbleibsel aus seiner Karriere als Eisverkäufer, und heuert einen professionellen Produzenten an.