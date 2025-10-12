Sächsisches "Trucker Babe" Jessy in Angst: "Da gingen bei mir alle Alarmglocken los"

Henstedt-Ulzburg - Jessy Koch (35) ist mal wieder auf den Autobahnen der Republik unterwegs. Für das " Trucker Babe " steht diesmal nicht nur eine Reise ins Ausland, sondern auch eine wohl kilometerlange Brücke auf der Tagesordnung.

Was genau sie mit ihrem Lkw transportiert, weiß Jessy Koch (35) nicht so richtig. © Joyn

Jessy ist auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Erstes Etappenziel ist Henstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg.

"Ich habe Papier-Paletten geladen, keene Ahnung, örschndwelche Pappdinger sind da hinten droff", ist sich die gebürtige Grimmaerin nicht ganz sicher, welche Ladung sie durch Deutschland fährt. 32 Paletten Wellpappe sind es übrigens.

Anschließend geht es weiter nach Hamburg, wo sie ihren Anhänger ("Trailer") abstellt, mit dem sie am nächsten Morgen weiter nach Dänemark düst. "Wie so oft bei einer Fernfahrt" geht es für die 35-Jährige erstmals in ein ihr unbekanntes Land.

Neben Vorfreude schwingt aber auch etwas Angst mit. Denn sie müsse eine 18 Kilometer lange Brücke überqueren, das schreibt Auftraggeber DPD wegen der Gefahrgutladung so vor. "Ich habe Brücke gehört, da gingen die Alarmglocken los."