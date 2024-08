Schlag den Star: Gewitter wirft Ablauf um, doch am Ende strahlt Ex-Pocher Amira Aly

Aus allen Rohren: Schlagersängerin Vanessa Mai (32, r.) konnte erst zum Ende hin eine kleine Siegesserie hinlegen – allerdings kam die zu spät. © ProSieben/Steffen Z Wolff

Mai ist in Sachen ProSieben-Shows schon fast Veteranin: Nicht nur hatte sie bereits ihre Auftritte bei "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko & Klaas gegen ProSieben", sie stand auch als Teilnehmerin bei "SdS" im Rampenlicht.

Damals, 2019, verwies sie Til-Schweiger-Tochter Luna (27) auf ihren Platz und gewann die Show. Doch Aly ging hoch motiviert in die Sendung – wollte mit ihrem neuen alten Namen gleich auch einen Sieg verknüpfen können ... also neben der Scheidung von Oliver Pocher (46).

Nachdem beide Kandidatinnen erst einmal am "Blamieren oder Kassieren"-Pult Platz nahmen, hatte Moderator Matthias Opdenhövel (zu diesem Zeitpunkt noch 52 Jahre alt) gleich mal schlechte Nachrichten: Man steigt deutlich sportlicher ein.

Der Klassiker und Albtraum aus der Schul-Turnhalle: Bankhüpfen. Wer springt beidbeinig in 30 Sekunden mit den Händen an der Holzbank öfter von links nach rechts. So viel Aufwand für einen Punkt?

Da hatten die Kandidatinnen ja mal so richtig Bock darauf: "Ich habe zwei Ibus genommen, damit die Kopfschmerzen weg sind – jetzt sind sie wieder da", kommentierte Mai noch vor der ersten Punktevergabe an diesem Abend.

Doch die Schlagersängerin sollte – teilweise knapp – zwei der drei Durchgänge erfolgreicher absolvieren und den Zähler abkassieren.